«¡Baltasar! Si puedes tráeme una bicicleta»

Acompañados de aplausos, gritos y vítores, Sus Majestades acudieron puntuales a su cita con Gijón levantando las pasiones de varias generaciones: las mismas que, durante décadas, han disfrutado de sus regalos y de la ilusión que despiertan cada año. Como de reyes va la cosa, fue Pelayo el encargado de custodiar el primer baño de masas de los monarcas. En la plaza del Marqués, y después de completar a lomos de sus dromedarios el camino desde el Acuario, cientos de vecinos esperaban expectantes para saludarles y charlar sobre las expectativas para esta noche. «Mi favorito es Melchor. Me ha saludado de la que pasaba y le he pedido dos juegos para la consola. También le he dicho que fui bueno, pero no sé si me escuchó», relata emocionado Daniel Ramos, de 7 años. Aunque muchos se revelaron incondicionales del monarca de barba nívea, Baltasar y Gaspar tampoco le fueron a la zaga. «¡Baltasar! ¡Baltasar! Eres el mejor de los tres, así que si puedes esta noche tráeme una bicicleta», solicitó un pequeño, pegado a la valla, mientras hacía aspavientos con su carta en la mano. Los representantes del gobierno local, que aguardaban la llegada de Sus Majestades en el corazón de la plaza, pudieron departir con ellos sobre los mejores deseos de la ciudad para 2017.

Larga cola para dar la carta

La recepción real, sin embargo, se celebraría a las 13 horas en el Ayuntamiento. A bordo de varios coches, y después de haber realizado una pequeña ruta por las calles de Cimavilla, los monarcas llegaron al Consistorio dispuestos a escuchar uno a uno a todos los niños agolpados frente al edificio. La larga cola dio la vuelta a la plaza Mayor y, para aliviar la espera, los niños comenzaron a hacer comparativas sobre las cartas que estaban a punto de entregar. Bicicletas, balones, muñecas, coches teledirigidos, instrumentos... La lista de deseos, tan extensa como la imaginación de los niños que las confeccionaron, fueron transmitidas cara a cara a los reyes en el salón de Recepciones del Consistorio. Sentados en sus sillones, los monarcas escuchaban a cada niño y, después, les entregaban una bolsa repleta de dulces para abrir boca de cara a la cabalgata. Incluso los ediles, convertidos en pajes por unos minutos, se animaron a entregar piruletas a todos los asistentes que poco a poco abandonaban la sala.