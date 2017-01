«Me detuvieron y me dijeron que había atacado a un vecino, yo no me acuerdo»

«No sé qué pasó, tengo una laguna y no me acuerdo claramente. Solo sé que me detuvieron cerca de casa y me dijeron que había atacado a un vecino». David Pereira, de 36 años, ingresó ayer al mediodía en la cárcel de Villabona por un delito de homicidio en grado de tentativa. Jesús Pino, titular del juzgado de Instrucción número 3, decretó, a petición de la fiscalía, la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que, presuntamente, agredió a machetazos a un policía nacional jubilado, Luis Alberto Tudela, quien sufrió graves lesiones de las que debió ser operado de urgencia en el hospital de Cabueñes. Ayer, después de dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), fue trasladado a planta y evoluciona favorablemente de las heridas provocadas con una machete de pequeñas dimensiones que le fue decomisado al arrestado.

David Pereira sufre, según apuntó su abogado Luis Tuero, una grave patología mental para la que no toma de forma regular la medicación que le fue prescrita hace ya quince años. «Padece una esquizofrenia paranoide y además en los últimos meses tiene frecuentes episodios de alcoholismo», señaló ayer el letrado, quien añadió que el detenido «acudió recientemente a Proyecto Hombre y a otras entidades terapéuticas en busca de ayuda por el agravamiento de su estado que presentaba de un tiempo a esta parte».

El procesado se negó a declarar en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, en cuyos calabozos permaneció durante dos días. Sin embargo, en la mañana de ayer, aportó ante el juez un relato vago del violento episodio ocurrido la tarde del martes en el Polígono de Pumarín. «No fui a por él, no sabía lo que hacía, luego cuando me explicaron quién era ya me di cuenta que sí, que lo conocía, tiene un hijo militar...», argumentó el detenido, también militar retirado por los problemas mentales que padece. Su testimonio contradice al de los testigos que aseguran haberle escuchado decir: «Conozco a un policía y voy a matarlo». El agresor y la víctima viven a escasa distancia, en las calles Puerto de Leitariegos y Puerto Pajares respectivamente.

Brote psicótico

Su estado mental es bien conocido en el vecindario. Hace cuatro años mantuvo al barrio en vilo cuando durante uno de sus brotes psicóticos amenazó con tirarse desde la ventana desde su piso en la calle. Se desplegó entonces un amplio operativo policial en el que intervinieron la Policía Local, la Policía Nacional y los bomberos. Tiene varios antecedentes, al igual que su hermano -ambos conocidos como 'los Piojos'- aunque ninguno de los delitos, tal y como asegura su abogado, de la gravedad del ocurrido esta semana.

Se le acusa de asestarle cuatro machetazos a Luis Alberto Tudela -policía jubilado que tuvo como último destino la Brigada de Información-. Recibió un corte superficial en la cadera y otro en el brazo al tratar de defenderse. Los más profundos los recibió en el abdomen, causándole graves heridas internas. Caminó varios metros y trató de pedir auxilio al conductor de un coche cuando se desplomó en el suelo. El presunto agresor fue detenido a pocos metros, aún con el arma en la mano.