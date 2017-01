Banquetes reales fuera de casa

Día de Reyes, última fecha de esta época festiva, un momento para volver a reunir a toda la familia y no solo para dar y recibir regalos sino también para conceder una alegría al paladar y satisfacer a nuestro estómago una vez más. Pero, ¿todavía hay ganas de cocinar, atender a invitados y emprender la laboriosa tarea de limpiar? Para algunos la respuesta es clara: No. Es por eso que cada vez hay más familias gijonesas que se suman a la moda de celebrar el día de Reyes fuera, delegando el trabajo a los restaurantes, sidrerías y merenderos de toda la ciudad.

«Es un rollo, ya cansa cocinar y tener tanto jaleo de platos y personas en casa de seguido, necesitamos un respiro». Así de rotundo cuenta el joven Pablo Requejo, quien ayer se acercó junto a su familia al restaurante El Sueve para festejar este día. No solo él piensa eso, sino que muchos gijoneses se hicieron partícipes de esta idea, pues el establecimiento estuvo lleno. Al igual que el restaurante El Requexu que también logró un pleno en cuanto a comensales: «Venimos de las navidades y la gente está muy cansada ya. Creo que poner un menú es una de las mejores opciones para este día», manifiesta el jefe del local Roberto Prieto. Fuera prisas, estrés y agotamiento de pensar en recetas especiales pues de eso se encargó este establecimiento donde hubo un menú de «chuparte los dedos»: «Ponemos un aperitivo de crema de boniato con bacalao ahumado. De segundo se puede escoger entre una ensalada de pato en textura con fresas o fabes con centollo. Y luego, o un pescado o carne. Postre y bodega incluido». Todo eso por veintidós euros.

Con estos precios y esta calidad no es de extrañar que ayer se vieran mesas de entre diez y catorce personas en muchos locales, como en el Llagar de Begoña, que estuvo al completo. «No se ven parejas comiendo. Este día es muy familiar porque todos los miembros se reúnen para intercambiar los regalos», explica el dueño del establecimiento, Ricardo Villa. Y es que no solo la calidad de la comida atrajo a los comensales, sino su principal pincho, el de roscón de Reyes, que hizo a más de uno sentirse como en casa. Eso sí, no faltaron comentarios de los que no perdonaban su porción de tortilla mañanera a lo que Ricardo les respondía: «Eso va más tarde; ahora toca el roscón».

En El Cruce no solo hubo roscón sino que los niños fueron los protagonistas de las largas mesas ya que recibieron un dulce revoltijo de gominolas. Quizá fue esto lo que hizo que este merendero también estuviera lleno, pues por los alrededores de las mesas solo se escuchaba el griterío de felicidad de los más pequeños. Unos jugando y otros comiendo, una buena forma de poner fin a estas fiestas y reponer fuerzas.