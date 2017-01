«Esperar tres años por una obra ya aprobada es una vergüenza»

«Trabajas, preparas los temas, participas y al final, o no tienen en cuenta tus propuestas, o los plazos se prolongan de forma excesiva. La verdad es que a veces se te quitan hasta las ganas». El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana, Adrián Arias, pone palabras al sentir de muchos de sus compañeros al abordar un espinoso tema que ya llevó a la entidad a amenazar con boicotear los consejos de distrito: la demora -o directamente paralización- en la ejecución de obras que ya fueron aprobadas en 2013 y 2014.

Comenzando por el centro nos encontramos con una reivindicación casi histórica: la creación de una escuela de 0 a 3. «En 2014 se aprobó que se hiciera la escuela en el antiguo colegio Cabrales pero a día de hoy no tenemos ni proyecto, ni presupuesto, ni nada. Por no tener, no tenemos ni edificio, pues por problemas con los términos del escrito de cesión y de su condición de inmueble singular el Principado no da su permiso», explica la presidenta de la asociación de vecinos Jovellanos del centro, María Teresa Cuevas. El problema y la principal causa del enfado de los vecinos, agrega, «es que tampoco se molestaron en buscar una alternativa. Proponemos utilizar el espacio que sobra en el colegio de Los Campos».

La siguiente parada es en Cimavilla, donde en 2013 se llevó a cabo un concurso de ideas para mejorar la imagen del barrio que se quedo en eso, en ideas, según señala el presidente de la asociación de vecinos Gigia, Sergio Álvarez. «Nunca se llevaron a cabo las propuestas elegidas, pero tampoco es algo que nos importe demasiado, pues no era más que maquillaje para un barrio que lo que necesita es una actuación integral de mantenimiento urbano. Lo que queremos es la adecuación de los solares y edificios abandonados y el arreglo de las aceras y adoquines», insiste.

En El Llano el proyecto enquistado es el de la conversión de la calle Río de Oro en un bulevar. La presidenta de la asociación Fumeru, Carmen Duarte, se muestra comprensiva y reconoce que «se trata de un asunto muy delicado. Lo que nosotros pedimos es que antes de tomar ninguna decisión se realicen estudios de tráfico y movilidad para garantizar que la transformación no perjudica a los vecinos», indica. Sí critica con mayor dureza el hecho de que el parque infantil ubicado junto a las piscinas lleve «meses terminado y vallado. Tras una década de lucha logramos que lo cambiasen, pues entre la arena aparecían jeringuillas, preservativos y todo tipo de cosas y ahora los pequeños lo ven acabado y no lo pueden utilizar», explica. Al parecer, agrega, «el motivo es un problema entre el Ayuntamiento y la empresa que llevó a cabo los trabajos, pero eso no tiene por qué repercutir en que el parque se abra para ser utilizado».

Desde el Polígono, Manuel Cañete recuerda cómo ya en 2014 se aprobó la revisión y reparación de la pasarela peatonal que une este barrio con el de Nuevo Gijón, sin que en estos últimos años «se hiciese un solo trabajo de mantenimiento». Las obras de remodelación, con un presupuesto base de 374.477 euros (IVA incluido) se licitaron entre octubre y noviembre de 2016. También está previsto que comiencen pronto los trabajos de adecuación de la parcela ubicada tras el Palacio de Justicia que quedaba por arreglar, otra petición añeja de los vecinos del Polígono. «Estamos contentos con que salgan las cosas, pero es que son muchos años esperando e insistiendo», apunta Cañete.

En Portuarios tampoco están satisfechos con la respuesta del Consistorio a su petición -aprobada en 2014- de rehabilitar el polideportivo municipal. «Echaron una capa de asfalto y pintaron cuatro rayas mal hechas y lo dieron por solucionado, cuando la situación es la misma: no hay iluminación, el césped se inunca cuando llueve y tenemos que duchar a los guajes con una bombona de butano porque la vieja caldera genera unos gastos excesivos», enumera el presidente de la asociación Nuestra Señora del Carmen, Luis Ángel Fernández. «Al final lo metimos en los Presupuestos Participativos, porque lo tenemos solicitado por todos los medios posibles y nada. Esperar tres años por una obra ya aprobada es una vergüenza».

Finalmente, aunque la lista de obras sin ejecutar podría continuar, en La Calzada el problema no es tanto la falta de ejecución de la remodelación de la pista polideportiva del Lauredal, sino el resultado final. «En los vestuarios las perchas y los bancos se caen, faltan azulejos y las puertas se hinchan por la humedad, muchos de los canalones de la pista están rotos, se instalaron unas placas solares que nunca funcionaron... Es decir, que se acabó la obra, pero no se hizo bien y seguimos como estábamos», critica Teresa Prada, secretaria de la asociación Alfonso Camín.

«A veces la burocracia es buena para garantizar la limpieza en los procesos de contratación, pero esto es demasiado. Estamos hablando de obras necesarias y muy demandadas por los vecinos, quienes tienen la sensación de que no les hacen caso», lamenta Arias. En su opinión, «como el papel lo aguanta todo, se van dando excusas para que parezca que se están haciendo cosas cuando no se hace nada. Por suerte, gracias a la presión ejercida estamos consiguiendo que esto cambie», indica.