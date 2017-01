«A la gente joven de Asturias no le parece nada guay cantar en un coro»

El director del coro Omnia Amicitia cum Musica, Carlos Ruiz de Arcaute (Vitoria, 1968), ultima los preparativos para celebrar por tercer año consecutivo el tradicional concierto de Reyes que tendrá lugar esta tarde, a las 19.30 horas, en la iglesia de San Pedro para poner fin, por todo lo alto, a esta temporada de magia y festividad, com la participación, también, del grupo vocal Crómata. Bajo el título 'El Mesías, selección de coros y arias', interpretarán una amplia selección de la obra de Händel.

¿Cómo han preparado el concierto de esta tarde?

Hemos tenido muchos ensayos a lo largo de estas semanas y puedo decir que la preparación es satisfactoria. No debemos olvidar que se trata de un coro compuesto por aficionados, amigos de la música y gente que apenas tiene formación musical en un Conservatorio. Nuestro secreto ha sido un trabajo continuo y mucho estudio en casa.

Sin formación, pero con muchas ganas.

Exacto. El coro lleva tan solo en activo tres años. Mi intención no es otra que favorecer a aquella gente que le gusta la música, pero que no tiene conocimientos para hacer repertorios difíciles.

Ocho debutantes

¿Con que música se encontrará el público?

Pues mire, 'El Mesías' es todo un clásico de la Navidad. Por ejemplo, el 'Glory to god' que sonará de maravilla y un trocito del famoso 'Hallelujah'. Pero con lo que se debe quedar el público es que todas las piezas que escucharán esta tarde son bonitas e invitan a todo el mundo al disfrute.

¿Cómo se viven las horas previas al concierto?

(Ríe). No voy a mentir, hay nervios. El coro está formado por un total de treinta integrantes, pero es cierto que para ocho personas es el primer año que participan en la actuación. No han parado de estudiar y prepararse para hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, en general, lo que sonará es un repertorio difícil y exigente por lo que los nervios van a estar muy presentes.

Con su actuación se cierra la temporada de Navidad. Se puede decir que son la guinda del pastel.

(Ríe). Este concierto es un obsequio que hacemos siempre. Es muy difícil ganarse la vida con la música. Si los profesionales ya lo tienen difícil imagínese los que somos aficionados. Pero, ¿qué pasa? Nos gusta tanto la música que ponemos nuestro tiempo, dinero e ideas para hacer un regalo de Reyes a todo el mundo de Gijón. Creo que hacer regalos musicales favorece la amistad. Además, el nombre del coro es Omnia Amicitia cum Musica y viene del dicho latino: 'No hay amistad sin música', y este coro hace lo mismo pero en positivo; es decir, hacemos toda la amistad con la música.

¿Es difícil mantener vivos a los coros hoy en día?

Cantar en un coro es una cosa muy satisfactoria, pero todo depende de en qué sitios. Me refiero a que, por ejemplo, a la gente joven de País Vasco les resulta bonito cantar en un coro porque, además, está muy bien visto. Es como si llevas un tatuaje, eres guay. Sin embargo, en Asturias le cuesta mucho a la juventud acercarse a los coros porque si estás en uno de ellos no se te considera nada guay. Entonces es muy complicado. Aún así, la experiencia que yo tengo es que a aquellas personas que les gusta cantar van a entrar a los coros una vez que se jubilen o que los hijos ya son mayores. Todos ellos tienen claro que para estar en un coro hace falta esfuerzo y dedicación, pues no es suficiente con el tiempo que se dedica en los ensayos.