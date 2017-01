'El Mesías' suena en San Pedro

La tarde de ayer estuvo marcada por las voces de los treinta integrantes del coro Omnia Amicitia cum Musica. Todos ellos amateurs, pero no por eso menos profesionales, cerraron con una majestuosa actuación esta época de festividad, arrancando aplausos y sonrisas al público que se acercó a la parroquia de San Pedro.

«Hemos estado ensayando mucho tiempo y estudiando en casa para que todo salga a la perfección», explicó el director del conjunto, Carlos Ruiz de Arcaute. Dicho y hecho. El concierto de Reyes, que contó también con la participación del grupo vocal Crómata y con la organista Beatriz Suárez, volvió a coronarse con éxito en su tercer año consecutivo como una de las actividades más esperadas de estas fechas. «Esta actuación es un regalo que hemos querido hacer a todo el público de la ciudad. Alegría y disfrute para todos», expresó el director, quien también está al frente del coro Vetusta de la capital asturiana.

La velada de ayer transportaba al público hacia sonidos conocidos, pues el repertorio de 'El Mesías, selección de coros y arias', es todo un clásico de la Navidad que dio lugar a la interpretación de una amplia selección de los más famosos coros y de las más bellas arias de este célebre oratorio del gran Georg Friedrich Händel. Obras maestras como 'And the Glory of the Lord', 'Glory to God', 'Hallelujah', 'But thanks be to God', o 'Worthy is the lamb' fueron las que encandilaron a todos los presentes.