El parricida de Monteana será sometido a un examen psiquiátrico

Iván G. F. será sometido en los próximos días a un examen psiquiátrico para que los médicos forenses evalúen el estado mental en el que se encuentra el parricida de Monteana, quien se entregó en la Comisaría confesando que había matado a su madre, María Milagros Fresno Ramos.

Ocurrió el pasado 29 de noviembre. Dos días después, el joven ingresó en el centro penitenciario de Villabona y desde entonces aguarda a que los médicos forenses lo sometan a un análisis médico, tal y como solicitó su abogada, Yolanda Payo.

La víctima, de 56 años, murió asfixiada en el salón de la casa mientras su marido y sus otras dos hijas dormían ajenos al crimen. No se enteraron de lo ocurrido hasta que los agentes se presentaron en la casa para comprobar si el testimonio del parricida confeso era real. «No pasó nada en concreto, me desperté, no podía dormir, bajé al piso de abajo y la maté», relató con tranquilidad a los agentes. «Sufro un trastorno psicosocial grave y no tengo capacidad de empatía con los demás ni siento nada», explicó sobre la enfermedad mental que le fue diagnosticada hace años y por la que permaneció varias veces ingresado en el área de Psiquiatría del Hospital de Jove.

El chico se negaba a tomar la medicación que le fue recetada por los facultativos médicos. Desde hacía años la enfermedad de Iván se había convertido en el eje sobre el que giraba la vida de una familia muy querida y apreciada en Monteana. Desde hace un mes está acusado de un asesinato con el agravante de parentesco por la jueza de Instrucción número 2 de Gijón.