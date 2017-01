Quejas por los continuos atascos en Foro y los peligrosos cruces de la calle Velázquez

El tráfic o en la avenida de la Constitución, en su tramo entre la glorieta de Foro y la avenida de Oviedo, así como en la calle de Velázquez, no es del gusto de peatones ni de conductores. Uno de los problemas de los que se quejan ambos colectivos es de los continuos atascos que se generan en el acceso a la ciudad en dicha rotonda, a pesar de que está regulada por semáforos o, quizá, por eso mismo. Muchos conductores apuntan además la dificultad que supone circular por la glorieta, con semáforos en su interior, y aluden en especial al que regula el tránsito para salir hacia la avenida del Príncipe Asturias, punto donde más de uno se ha llevado un susto.

Los atascos que se producen hasta llegar a la gasolinera llevan consigo, además, que muchos peatones no crucen la avenida por los pasos regulados por semáforos, sino que aprovechen a hacerlo por donde mejor les conviene, pero sin tener en cuenta que otros vehículos circulan en sentido contrario. Las horas punta producen un 'especial caos' en la circulación por esa zona y a todo ello se suma que no hay cruce donde falte un paso de peatones con regulación semafórica. Pero también es zona conflictiva para la circulación la calle de Velázquez, en especial en sus cruces, ya que, aunque hay sitio para que un vehículo pueda esperar en el ancho abierto en la mediana de la calle, se han producido accidentes de gravedad. El peor de ellos fue el ocurrido en septiembre de 2012 y que se cobró la vida de un niño de 13 años. ¿El motivo del accidente? Uno muy habitual en la zona, como es que no se respeta el ceda el paso a aquellos que circulan por la calle de Velázquez.

Pero en esta vía los peatones también tienen motivo para la protesta, como es la velocidad excesiva a la que circulan muchos vehículos. Y lo hacen, fundamentalmente, para poder coger todos los semáforos de la calle en verde, hasta llegar a la avenida de la Constitución. Pero con la diferencia de que en este caso sí existe algún paso de peatones sin semáforo; en concreto uno, cerca ya de la carretera Carbonera.

En estas vías, hay motivo para la queja tanto para los peatones como para los conductores, aunque en muchos casos ellos mismos provocan los problemas.