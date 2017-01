«Eliminar los deberes ha sido positivo»

Pretendía ser un debate sobre la conveniencia, el objetivo y la cantidad de los deberes escolares, aunque finalmente parece haberse convertido en un desencuentro entre familias y docentes. Pero el tema sigue sobre la mesa. ¿Es necesario que los escolares hagan tareas en casa? ¿Cuánto tiempo deberían dedicar a ello? ¿Se ponen de acuerdo los claustros para organizarlos? Las preguntas y las múltiples opiniones a favor y en contra han derivado en una huelga de deberes a la que Gijón no es ajena. Y en medio, al menos tres centros escolares han tomado decisiones al respecto o se lo están planteando. El Andolina nunca ha tenido deberes. No es que lo hayan debatido, es que no tienen sentido en su filosofía pedagógica. En la Inmaculada, hace algunos años decidieron eliminar las tareas en una parte de Primaria. Y el Corazón de María ha abierto este curso un amplio debate interno, anterior a la convocatoria de huelga, y partiendo de la base de que «los deberes no son un problema actual en nuestra comunidad educativa», por lo que el debate se lleva a cabo con «tranquilidad, serenidad y de forma positiva».

El caso del Andolina es, sin duda, y por las características específicas del centro, distinto. En un colegio con una forma de enseñar «libre», en la que «el respeto por los demás y por uno mismo» es la base del funcionamiento, los deberes no tienen cabida. Las familias del Andolina rechazan, en general, toda «tarea impuesta» y abogan por respetar los procesos y ritmos naturales de aprendizaje. Imponer, dicen, puede acabar con «la necesidad de aprender jugando, de aprender por puro placer». Eso, además de quitar a los niños y niñas su «tiempo de libertad». Por todo ello, las familias creen que los deberes puedan ser «contraproducentes». Ponen sobre la mesa, además, otras cuestiones, como el hecho de que cada vez más son «los adultos» los que ayudan o directamente realizan esos trabajos.

Eso no significa, no obstante, que los alumnos del centro (privado, mixto y laico) ubicado en Cefontes, Cabueñes, no realicen ninguna tarea en horario extraescolar, siempre que ellos así lo elijan, de la materia que prefieran y el tiempo que deseen. Los aproximadamente 70 alumnos del colegio están, es evidente, acostumbrados a formas y ritmos distintos al resto de colegios. No obstante, ya han vivido, y con éxito, las primeras 'transiciones': ya hay varios alumnos que tras cursar Primaria en el Andolina han pasado a hacer Secundaria a institutos de la ciudad.

«Jornadas interminables»

La situación del Inmaculada es distinta. El centro decidió, en el curso 2013-2014, suprimir las tareas escolares en los cuatro primeros cursos de Primaria. «Los niños tienen unas jornadas laborales interminables que no aguantaría un adulto. Como para llegar a casa y ponerse a hacer deberes», justificaban. Ya en aquel momento defendían en el colegio concertado que «no hay una mejoría sustancial entre los alumnos que tienen muchas tareas y los que no las tienen».

Y en esa idea siguen, de hecho, porque tienen claro que la experiencia ha sido «positiva», aunque no se habla de una supresión radical de las tareas. Al contrario. «Desde los primeros cursos de Primaria se asigna una sencilla tarea semanal alternando distintas materias. Disponen de toda la semana para realizarla cuando consideren. Suelen ser actividades lúdicas, enlaces a páginas web... en las que ponen en práctica lo trabajado en el aula».

Y a partir de cuarto curso los deberes pasan por la lectura mensual de un libro y tareas de «investigación, preparación de presentaciones orales sobre temas que están trabajando en el aula...». Puntualmente, aseguran los responsables de Primaria, pueden llevar a casa alguna «tarea inacabada, pero siempre tras haber dejado tiempo suficiente para realizarla». La cuestión es que las actividades que se hacen en casa están «muy seleccionadas, de forma que ayudan a mejorar la rutina y a trabajar la creatividad o fomentar la lectura, pero no sobrecargan a los alumnos». En este tiempo, «ni el rendimiento en clase ni los resultados académicos han empeorado, todo lo contrario». Por contra, «los deberes repetitivos y abusivos no mejoran el rendimiento y sí pueden afectar negativamente».

Por su parte, el Codema se marcó a finales del curso pasado, como objetivo para éste, «reflexionar sobre las tareas escolares fuera del horario lectivo». Y lo hacen, como en la Inmaculada, en el marco de la «implementación del cambio metodológico y de la innovación educativa» que llevan a cabo en el centro, «una nueva forma de enseñar y de aprender». En ese contexto, defiende el director, Simón Cortina, «no cae la misma comprensión acerca de los deberes».

Implicación de todos

Tienen muy claro que no se trata de una cuestión de toda la comunidad educativa. Y a toda la comunidad han implicado. En la primera reunión del Consejo Escolar marcaron el plan de trabajo. Primero han debatido el tema los cien profesores del centro. También lo ha hecho la junta directiva del AMPA. Y, finalmente, el equipo directivo se ha reunido también con los 64 miembros del Consejo de Delegados (delegados y subdelegados desde quinto de Primaria a segundo de Bachillerato). Todos han podido dar su opinión y ofrecer sugerencias, tras haberlas recabado, a su vez, entre sus compañeros.

Con todo, el Codema elaborará un borrador «que establezca pautas y criterios pedagógicos sobre las tareas escolares fuera del horario lectivo, que será trabajado y aprobado en el seno del Consejo Escolar» en el segundo trimestre. Cuando esté aprobado, pasará a formar parte del proyecto educativo del colegio. Un adelanto: no se cuestionan los deberes. Se ven «positivos» si están bien orientados. Sí se habla de «personalización de tareas que favorezcan la creatividad, responsabilidad y autonomía, coordinación entre profesores...». El director lo tiene claro: cualquier decisión tiene que estar basada en el diálogo, para evitar los enfrentamientos entre familias y profesores que, al final, «perjudican a los alumnos».