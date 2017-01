3.000 euros de multa por agredirsexualmente a una joven en unhotel del barrio del Carmen

El juzgado de lo Penal número 1 ha condenado a un joven de 25 años al pago de una multa de 3.000 euros por un delito de agresión sexual al considerar probado que le practicó tocamientos a una mujer en el ascensor de un hotel de la calle de Linares Rivas, en el barrio del Carmen, en agosto de 2015.

La Audiencia Provincial ha ratificado la condena para el procesado, J. C. C. R., residente en Meruelo (Cantabria) y que se desplazó a Gijón con un grupo de amigos para participar en la despedida de soltero de uno de ellos. El ahora condenado fue detenido por agentes de la Policía Local después de recibir una llamada de la propia víctima en la que alertaba que un individuo se había introducido con ella en el ascensor del hotel en el que se alojaba al percatarse de que subía sola.

Una vez en el interior y aprovechando que los dos se encontraban solos, «empezó a manosearla y a practicarle tocamientos de forma violenta». La chica pudo zafarse de su agresor cuando la puerta del ascensor se abrió y alcanzó la habitación, desde donde alertó a las fuerzas de seguridad.

Ayuda de los trabajadores

Los policías que se personaron en el alojamiento hotelero del centro de la ciudad lograron identificar al sospechoso con la colaboración de los recepcionistas del hotel. Fue detenido y trasladado a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, desde donde pasó a disposición del juzgado que realizaba las funciones de guardia. Quedó en libertad con cargos acusado de un delito de agresión sexual.

El juicio se celebró el pasado mes de julio en 2016. El juez consideró que existían pruebas determinantes para confirmar su autoría. La chica agredida volvió a relatar ante el tribunal el episodio y explicó que había sentido «miedo» por lo ocurrido. Además de la multa, el procesado fue condenado al pago de una indemnización de mil euros a la víctima.

J. C. C. R. presentó a través de su abogado un recurso de apelación ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial, señalando que el día del violento episodio había consumido marihuana y bebidas alcohólicas y que, además, no tenía recursos económicos para abonar la multa ni la indemnización impuesta. El recurso fue rechazado al considerar que «además de reconocer que tiene trabajo, aunque sea temporal, consta que tiene medio suficientes como para viajar de Cantabria a Gijón para asistir a una despedida de soltero y para alojarse en un hotel, cenar en un restaurante, consumir bebidas alcohólicas y marihuana y tener procurador y abogado de su libre designación», argumenta.