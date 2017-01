«El centro es el escaparate de Gijón, pero para vivir le faltan cosas», dicen los vecinos

«Siempre hemos dicho que el centro es el sitio ideal para venir a tomar algo, para pasear o para comprar, pero para vivir tiene muchas dificultades». La presidenta de la asociación de vecinos Jovellanos, Maite Cuevas, advertía ayer de la falta de servicios en el barrio, que relaciona directamente con su progresiva despoblación y envejecimiento. En los últimos veinte años el número de vecinos de la zona centro de Gijón se ha reducido en casi cinco mil personas (4.956), lo que significa que por cada cien habitantes se han perdido aproximadamente trece. Así, de los 38.278 con los que contaba en 1997, que le convertían por aquel entonces en el barrio más poblado de Gijón, ha pasado a 33.352 en 2017, muy lejos de los 40.000 que suma El Llano. Tan solo un 8,6% de esos vecinos son menores de 15 años, lo que le convierte, tras La Arena (8,2%) y a la par de Laviada y El Polígono, en una de las áreas urbanas con menos niños y adolescentes. Y con un 12,1% de residentes por encima de los 80, en el segundo barrio con más octogenarios.

«Puede parecer un sitio idóneo, pero no. En estos momentos el centro es el escaparate de Gijón y un poco el florero, pero le faltan muchas cosas para vivir», asegura la representante vecinal. Cuevas lamenta que cuando «hace quince o veinte años el Ayuntamiento empezó a dotar a los barrios con muchos servicios se olvidó del centro, que se quedó sin nada. Como si los vecinos no tuviéramos las mismas necesidades que el resto».

Pone como ejemplo las dificultades que tienen «para la escolarización de niños de 0 a 3 años», ante los retrasos en la apertura de la escuela proyectada en el antiguo colegio Cabrales. «Si no se puede en ese edificio, tendrán que buscar otro, pero deben hacer algo». Añade que desde el cierre de Panchano tampoco tienen piscina, ni ningún otro espacio deportivo. «A veces decimos que menos mal que existe el Grupo Covadonga», bromea. Apunta también cómo los adolescentes «desde que cumplen los doce años y salen de los columpios de Begoña hasta que tienen 16 o 17 y pueden entrar en los bares no tienen tampoco dónde reunirse para hacer actividades que les gusten». Y además los vecinos «carecen de cualquier tipo de ocio que no sea de pago».

4.000 metros cuadrados

Como un primer paso para intentar mejorar la oferta de servicios públicos en el barrio, la asociación presentó al proceso de presupuestos participativos abierto hace unos meses por el Ayuntamiento una propuesta para la apertura de un centro municipal integrado para la zona centro, similar a los que existen en otras partes de la ciudad como La Arena, El Llano o La Calzada. La petición fue rechazada por los técnicos de Patrimonio, sin ni siquiera someterla a votación popular, alegando que «actualmente no existen locales ni terrenos de titularidad municipal disponibles». Los representantes vecinales, sin embargo, creen que su demanda podría ser atendida aprovechando la reforma de la Escuela de Comercio.

Cuentan para ello con el apoyo del grupo municipal socialista, que propondrá mañana en el Pleno «reformular los usos previstos» para el inmueble, manteniendo, eso sí, los espacios ya comprometidos con entidades culturales como el Ateneo Obrero y el Ateneo Jovellanos. La concejala Lara Martínez recuerda que el edificio dispone de «casi 4.000 metros cuadrados de espacios, por lo que sería oportuno valorar usos adicionales a los planteados inicialmente».

Un centro municipal permitiría, según los vecinos, contar con aulas de estudio o para cursos «de robótica o videojuegos» para los jóvenes, un salón de actos de tamaño mediano para charlas, pequeñas obras de teatro o proyecciones de cine y espacios para exposiciones «como las de fotografías antiguas del barrio que se hacen en La Calzada». También podría haber oficinas de información «más orientadas a los vecinos del barrio, porque para trámites administrativos tenemos la Antigua Pescadería».