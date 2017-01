La presión vecinal lleva a Sanidad a reforzar los hospitales y centros de salud por la gripe

La Consejería de Sanidad contratará personal de forma temporal para reforzar el Hospital de Cabueñes y los centros de salud del Área V. La gerencia da así, finalmente, su brazo a torcer, después de que trabajadores y sindicatos denunciasen de forma pública y en varias ocasiones la saturación que el servicio sanitario lleva sufriendo desde hace más de un mes. Fue, sin embargo, la presión ciudadana, canalizada a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana, lo que terminó de inclinar la balanza.

De hecho, varios representantes de la entidad, con su presidente, Adrián Arias, a la cabeza, mantuvieron ayer una reunión con los responsables sanitarios del área de Gijón, a quienes pidieron explicaciones acerca de lo acontecido en varios puntos del Servicio de Atención Continuada (SAC) y en el propio Hospital de Cabueñes durante las últimas semanas, con demoras de hasta cinco horas. Durante la misma, el director de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área V responsabilizó a la gripe de lo ocurrido. Álvaro González Franco explicó a los vecinos que «el pico epidemiológico de la enfermedad se adelantó mucho, somos la primera comunidad en sufrirlo. Además, está teniendo una magnitud histórica, con una incidencia durante la última semana de 650 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 350 casos del año pasado».

Esto, unido al periodo vacacional, agregó, hizo que se produjese «una saturación importante. Nadie esperaba que el pico de gripe fuese tan alto ni tan precoz», reconoció. El directivo rechazó, por tanto, las acusaciones de falta de previsión. «Sí que hubo previsión, pero se hizo sobre el contexto de las vacaciones de Navidad, pues los modelos epidemiológicos no indicaban que fuese a pasar lo que pasó». Este año, aseveró, el virus gripal está teniendo «un comportamiento errático. Hace dos semanas parecía que habíamos alcanzado el pico máximo y que la incidencia comenzaba a bajar, pero ahora resulta que está subiendo de nuevo, no es normal».

González Franco insistió también en que «no hubo recorte de personal. Lo que se hizo fue dar permisos a los profesionales, manteniendo siempre un 75% de los puestos de la atención matutina cubiertos. En urgencias, la cobertura fue del 100% y se hicieron refuerzos puntuales». No obstante, y teniendo en cuenta que «la previsión es que la incidencia de la gripe siga subiendo durante, al menos, las próximas dos semanas», con «una afluencia significativa» de gente a los centros de salud, desde la gerencia se decidió acceder a las peticiones de profesionales y vecinos y contratar al personal que se estime necesario hasta, al menos, el 31 de enero, además de mantener los refuerzos.

Asimismo, se está estudiando la posibilidad de fusionar los Puntos de Atención Continuada 'unipersonales' -aquellos que solo tienen un médico y una enfermera de base- para agilizar y mejorar el servicio. En la actualidad hay once de estos puntos en la zona urbana. Cuatro de ellos, los de la Puerta la Villa, El Parque-Somió, La Calzada y El Llano, prestan servicio durante las 24 horas, de lunes a domingo, y el resto -Montevil, Contrueces, Perchera, Laviada, El Natahoyo, Severo Ochoa y El Coto- lo hacen hasta las 20 horas, de lunes a viernes. Son estos últimos, los llamados 'unipersonales', los que se plantea la gerencia del área fusionar. La idea es que sean menos los puntos de Atención Continuada pero con un mínimo de dos equipos médico-enfermera, de forma que ante una urgencia domiciliaria el centro de salud no se quede sin personal.

«Deterioro del servicio»

Las explicaciones, sin embargo, no terminaron de convencer a los representantes vecinales, para quienes «existe un problema integral que no se soluciona con medidas estacionales. Falta personal, falta planificación y la Atención Primaria necesita ser reforzada, pues ahora mismo es deficiente». Arias reconoció que no confían del todo en que la solución pase tanto por un modelo de menos cabeceras como por «reforzar las urgencias con nuevas contrataciones. Nos dicen que no hay médicos para cubrir esas plazas, pero mientras vemos cómo mucha gente joven se va fuera para poder ejercer. No creemos que sea una cuestión de falta de medios, sino de poca planificación», aseveró.

Tampoco se mostraron de acuerdo los vecinos con la idea que tiene la Administración de que no es necesario ampliar la plantilla, pues se cumplen los ratios de médico por habitante. «Los números y las estadísticas no siempre reflejan la realidad, que en el caso de Gijón es que la población está muy envejecida. Es evidente que hace falta personal, pues la sensación que tiene la gente es de que el servicio está deteriorado».

Pese a todo, los representantes de la federación vecinal salieron contentos de la reunión. «Nuestra denuncia sirvió para que la gerencia del área se mueva y tome medidas para solucionar la situación. Haremos un seguimiento para comprobarlo», prometieron, y anunciaron futuros contactos con asociaciones y sindicatos sanitarios «para contrastar los datos que ofrecen desde la gerencia».

56 habitaciones triples

Si la situación es mala en los centros de salud, en Cabueñes la cosa no va mucho mejor. Ayer mismo fue necesario habilitar más de 56 habitaciones triples para poder hacer frente a la fuerte demanda asistencial. Según indicaron fuentes sindicales a EL COMERCIO, «el malestar en planta es muy elevado, sobre todo entre quienes conforman el turno nocturno». Fueron precisamente los profesionales de este turno quienes «se plantaron a las ocho de la mañana ante la puerta del gerente para forzar una reunión». Posteriormente, el gerente recibió a la Junta de Personal del hospital, con la que se comprometió a contratar refuerzos «en los servicios con más de un 85% de ocupación».

De hecho, ayer mismo salía publicada en el BOPA la apertura de un proceso selectivo para contratar dos facultativos Urgencias hospitalarias. Uno de ellos sustituirá a un titular y permanecerá contratado hasta la vuelta del mismo y el otro se encargará de hacer guardias y tendrá contrato hasta el próximo 31 de marzo.