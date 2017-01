«Los responsables del Área V no hicieron bien su trabajo pese a que les avisamos»

«La gente está agotada, física y anímicamente. Los últimos fines de semana se vivieron situaciones de estrés que todavía no sabemos como se pudieron aguantar». Al presidente de la Asociación de Profesionales de Medicina y Enfermería del Servicio de Atención Continuada de Asturias (AMESAC), Luis Vega, no le valieron de nada las explicaciones que ayer ofrecieron desde la gerencia del Área Sanitaria V acerca de la saturación en hospitales y centros de salud de la ciudad durante el último mes. Para él lo que hubo fue «un claro problema de previsión y planificación».

Recursos, indicó, «hay de sobra. Lo que no sabemos es por qué no se reforzó el servicio cuando hacía falta, pues poner un residente de cuarto año o un equipo médico-enfermera durante unas horas ayuda, pero no es suficiente». Y no le sirve la excusa del «fuerte y precoz» brote de gripe esgrimido por el director de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria V, Álvaro González Franco, ante los vecinos. «Sabía de sobra lo que pasaba por la experiencia de años anteriores y porque, además, nosotros les avisamos. Les mandamos dos informes, uno después del primer fin de semana de diciembre y otro tras la Navidad, con datos que demostraban la saturación asistencial de los centros gijoneses y les advertimos de que la situación se iba a repetir en Nochevieja y Reyes. Sin embargo, no hicieron bien su trabajo y la situación se repitió durante varios fines de semana seguidos», criticó.

En la asociación se encuentran ahora mismo recopilando y analizando los datos relativos a los dos últimos fines de semana para elaborar un nuevo informe, pero a Vega le sirven los datos de Navidad para reforzar su postura. «Hubo Puntos de Atención Continua (PAC) donde se rebasaron las treinta urgencias domiciliarias, por lo que el centro se quedó con solo un médico y una enfermera o, incluso, sin ninguno. Asimismo, el pasado 26 de diciembre, en el centro de salud de El Parque-Somió, un solo médico tuvo que atender a 145 pacientes en doce horas», relató. Señaló, asimismo, que la situación de las enfermeras tampoco es mucho mejor. «Una persona no puede estar haciendo el triaje, algo fundamental en urgencias, y atendiendo las derivaciones del médico al mismo tiempo», aseveró.

«Paciencia ejemplar»

Estas situaciones, explicó, ralentizaron la atención y generaron malestar entre los pacientes. «Cuando te encuentras mal y te tienen horas esperando te da por pensar de todo, incluso que el médico está tomando un café en vez de atenderte. Es entonces cuando vienen los enfados y los insultos, pues muchas veces la gente no es consciente de que solo hay un equipo en todo el centro», indicó. Recalcó, eso sí, «que este tipo de problemas son hechos aislados, pues en general los gijoneses demostraron estas semanas una paciencia ejemplar y soportaron demoras que no se merecen».

Por todos estos motivos, la solución «no es limitarse a aceptar el problema y decir que no tiene solución, sino contratar gente. Y si no hay demandantes de empleo, como ya dijeron alguna vez, que busquen entre el personal de plantilla. Hay suficientes personas trabajando en Atención Primaria y solo es cuestión de planificar y repartir esfuerzos».

Lo ideal, agregó, es que mientras dure el brote de gripe cada PAC cuente con cuatro equipos médico-enfermera: dos para encargarse de las urgencias domiciliarias y otros dos que permanezcan siempre en el centro. Tampoco le parece mal la idea de fusionar centros. «Eso sí, siempre que se les dote del personal necesario, sino el problema seguiría siendo el mismo».