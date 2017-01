Foro aboga por otro concurso «menos restrictivo» para elegir director del FICX

El presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador, anunció ayer que el equipo de gobierno defenderá la convocatoria a la mayor celeridad posible de un nuevo concurso «menos restrictivo» para la selección del director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). Martínez Salvador avanzó que llevará a una próxima reunión del consejo de administración de Divertia -este mismo mes- una propuesta para retocar las bases que permita eliminar aquellos elementos que, a la luz del proceso que acaba de ser declarado desierto, «han limitado la participación y la libre concurrencia de candidatos».

El edil de Festejos puso ejemplos concretos de los cambios que pretende. «Todos tenemos claro en la comisión valoradora que el futuro director o directora tiene que manejarse en lengua inglesa. Por ello defenderemos eliminar la necesidad imperativa de tener un título oficial y sustituirlo por hacer entrevistas con personal cualificado de la Escuela de Idiomas u otro organismo que garantice que los candidatos tienen ese manejo», expuso. En cuanto a los plazos para repetir el proceso selectivo, Martínez Salvador considera que éstos se pueden acortar y que además hay margen temporal porque para la próxima edición del FICX, la 55, faltan aún once meses. «En mes y medio sería factible que quedará resuelto quién es el ganador y habría meses por delante para organizar la nueva edición con garantías», indicó el presidente de Divertia, quien también opinó que algunos de los nueve candidatos que se presentaron podrían volver a concurrir si cumplen los requisitos de esas nuevas bases más flexibles. «Queremos a los mejores candidatos y los mejores proyectos para contratar al mejor director», remarcó.

Los concejales del PP Pablo González y de Xixón Sí Puede Orlando Fernández coincidieron ayer con el edil de Foro en la conveniencia de un nuevo proceso selectivo «más flexible y abierto» que no ponga tantos escollos a los aspirantes. Según González, que no es consejero de Divertia pero forma parte del comité de selección, «el conocimiento que nos ha dado el concurso declarado finalmente desierto lo vamos a plasmar en unas nuevas bases mejoradas». «Visto lo visto sabemos ahora dónde hay que afinar para no tropezar con la misma piedra», señaló Fernández.

La edil socialista Lara Martínez encabezó ayer las críticas al fallido concurso para encontrar un sustituto a Nacho Carballo y darle un nuevo giro al Festival de Cine que su grupo, entre otros, promovió al entender que se estaban perdiendo las señas de identidad del certamen para luego apartarse y desentenderse del proceso. Martínez se refirió a las razones esgrimidas para justificar el desenlace del martes. Que el proyecto presentado por el único finalista, Jaime Alonso de Linaje, no imprimía el giro pretendido por la convocatoria. «¿Qué giro va a imprimir ningún candidato al Festival de Cine si ni el propio gobierno tiene proyecto para el certamen?». Por ese motivo instó al gobierno de Foro a que explique qué es lo que quiere hacer con el FICX.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, calificó de «despropósito» el desenlace del concurso e incidió en que la elección del director y del proyecto de Festival de Cine «es responsabilidad del equipo de gobierno y no es delegable». Desde Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola emplazó a «garantizar la celebración del FICX 2017, aunque sea sin director». También criticó la actitud «sibilina» del PSOE por pedir que se hiciera este concurso, participar en la elaboración de sus bases, para luego negarse a ser miembro del tribunal de selección.

Acuerdo plenario

Por otra parte, el Pleno aprobó una propuesta de IU para instar al Gobierno regional a elevar las ayudas que concede al Ficx, la Semana Negra y Laboral Centro de Arte. Martínez Salvador bromeó con que «no sé si su profesión frustrada es la de directora del FICX», en alusión a la edil del PSOE Lara Martínez.