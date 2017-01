«Nadie merece morir como mi padre por un kilo de arroz y un televisor»

«Es terrible, la vida vale lo que vale un kilo de arroz. La situación es insostenible, a mi padre lo mataron como a un animal». Carolina Bastián llora de impotencia en su piso de El Llano al ver desde la distancia cómo su país, Venezuela, se ha vuelto un país «inhabitable» y porque la desgracia ha golpeado de lleno a esta familia originaria de Peón (Villaviciosa) que emigró hace sesenta en busca de un porvenir que se ha tornado en tragedia.

Su padre, Joaquín Bastián Lavandera, de 85 años, apareció el lunes muerto en su casa de Ciudad Caribia, en el estado venezolano de Vargas. Fue encontrado por otro de sus hijos atado con el cable de un televisor y con síntomas de haber sido asfixiado. Le robaron una televisión de plasma, el módem de la conexión de internet y un kilo de arroz. «Allí no hay ni para comer, es inhumano», lamenta Carolina, que hace doce años decidió hacer el camino inverso al que había hecho su padre y se instaló en Gijón para «tener una vida tranquila».

A miles de kilómetros de distancia se enfrenta al luto. Ahora al de su padre y hace cinco años al de un hermano. «Le pegaron 16 tiros cuando iba en moto, una salvajada, pero es algo habitual. La delincuencia y la violencia es algo habitual del día a día con lo que tiene que vivir la gente», comenta. Pero la cosa no queda ahí. Hace quince años secuestraron a otro hermano. «Le retuvieron y lo llevaron por varios cajeros automáticos para que les diese el dinero. Está vivo de milagro. Le pegaron una paliza tremenda que casi lo mata.... En ese momento ya dije que no podía seguir viviendo allí, cogí a mi hijo y me decidí a venir a Gijón, donde vivía una tía y donde se puede tener una vida. Una vida», dice entre lágrimas Carolina. El crimen del padre la ha sumido en una tristeza aumentada más aún si cabe por el hecho de no poder acudir al funeral. «Es una pena que no podré superar nunca, lo llevaré siempre como una espina. Ahora mismo están saliendo hacia el cementerio para darle sepultura», explica mientras atiende a EL COMERCIO. Hace cuarenta años perdió a su madre víctima de un cáncer. Su padre -empleado de una empresa siderúrgica- y su madre, natural de Madrid, se conocieron de jóvenes en Venezuela. Allí se casaron y allí nacieron sus tres hijos: «El país entonces era muy distinto. Había una calidad de vida y no era el infierno en el que se ha convertido a día de hoy, donde la gente no tiene ni qué comer. La situación es insostenible».

«Están acabando con el país»

«Nadie merece morir como lo ha hecho a mi padre. Nadie merece morir por una violencia que está acabando con un país y con las personas honradas que trabajaron toda la vida para sacar a su familia adelante».

Las investigaciones policiales apuntan a que los delincuentes entraron a la casa de Joaquín Bastián por una ventana tras romper la reja de protección. Su domicilio se encuentra a escasos metros de un puesto de la Guardia Nacional venezolana, que, al parecer, no se percató de lo ocurrido.