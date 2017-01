El reparto de cuotas castiga a la pesca artesanal, dicen las cofradías asturianas

«Europa y España premian a la flota que utiliza artes menos selectivas y castiga a la pesca artesanal», dijo ayer a EL COMERCIO el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Dimas García, tras conocer la respuesta dada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a las alegaciones presentadas por la entidad que preside contra la distribución de cuotas propuesta para este año.

El argumento es claro: el Tope Admisible de Capturas (TAC) aprobado por Europa para la llamada Merluza Sur, que es la que se pesca en el Cantábrico, por contraposición a la obtenida en Gran Sol y otros caladeros del Mar del Norte, se redujo este año un 1,4%. Sin embargo, la flota de pincho y artes menores sufrirá un recorte del 6,57%, debido a que parte de la cuota general se dedicará específicamente a las flotas que más descartes producen y paliar así las nuevas normas que paulatinamente prohíben devolver pescado, en la mayoría de los casos ya muerto, a la mar.

Se conoce por descartes la parte de peces que, una vez capturados, se arrojan a la mar por su bajo valor comercial. Hasta ahora, sólo se contabilizaban, a efectos de cuota, las descargas efectivamente realizadas, tras una selección con la que, para no consumir cuota con mercancía de escaso valor en rula, se presentaban a subasta sólamente los mejores ejemplares.

El ministerio mantiene la previsión de reducir un 6,57% las capturas de merluza del pincho

Los autores de la sobrepesca de xarda en el pasado son ahora los más favorecidos

La Unión Europea, precisamente para evitar un desperdicio que daña los caladeros, decidió prohibir paulatinamente esos descartes, pero compensa esa pérdida con una cuota complementaria que sólo llegará a las artes menos selectivas. Dicho de otra forma, una vez admitido que los descartes causan un daño, ya que, en caso contrario, no se suprimirían, se concede mayores derechos de pesca a quienes provocaron ese daño que a quienes no lo hicieron.

Medio millón de kilos menos

En el caso de este año, la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, que representa fundamentalmente a la flota artesanal, que es mayoritaria en el Principado, presentó alegaciones a una propuesta de reparto de 6,2 millones de kilos (incluido el golfo de Cádiz y el litoral portugués) al saber que la cuota asignada a España es de 6,732 millones. ¿Qué pasa con esos 532.000 kilos de merluza no distribuidos en el borrador ministerial? Pues que quedan reservados para paliar los descartes que no se realicen, porque, según fuentes de la Federación de Cofradías, el Gobierno del Estado argumenta que el año pasado sólo hubo que compensar a 6 arrastreros y este año serán 45 los obligados a no descartar.

El caso es que, incluso sin la cuota compensatoria, el arrastre de fondo del caladero Cantábrico Noroeste podrá capturar algo más de tres millones de kilos de merluza este año, por 62.002 kilos de la flota de pincho, que no puede esperar añadido alguno porque no realiza descartes, y los 824.623 kilos de la flota de artes menores.

Casualmente, estas dos últimas flotas son las más abundantes en Asturias, tanto por número de embarcaciones como por empleos directos que proporcionan.

Como se recordará, el ahora propuesto no es el único reparto que perjudica a Asturias. La xarda es el caso más paradigmático. España ve reducida este año la cuota de xarda que le correspondía en 5,5 millones de kilos y ya ocurrió lo mismo en 2016. La merma es consecuencia de una sanción por sobrepesca de esa especie en 2009. Pues bien, el histórico de capturas utilizado por el Gobierno de España para repartir por regiones la cuota de xarda incluye las estadísticas de ese año.

De tal manera, los autores de la sobrepesca de xarda están ahora beneficiados por mayores porcentajes de las cuotas. mientras que las regiones que menos pescaron reciben ahora menos porcentaje y, encima, pagan la reducción de cuota derivada de la multa.