Los vecinos instan al Principado a anular el estudio del aire de Arcelor

Sorpresa, incredulidad e indignación. Son las sensaciones que ayer recorrían a los vecinos de ArcelorMittal y a los ecologistas tras leer el informe presentado por la siderúrgica para estimar cuál es su influencia en la contaminación del aire del concejo. Según el estudio, firmado por la consultora Applus+, la multinacional apenas produciría el 2,19% de las micropartículas PM10 que capta la estación de medición de Monteana. En el resto de Gijón, su protagonismo en la materia lo calcula entre el 1,69 y el 0,41%. Cabe recordar que este tipo de sustancias nocivas miden menos de diez micrometros y están reconocidas como el mayor problema de la región.

«Es muy chocante. Una institución poco dada al alarmismo como es el Principado hizo antes un trabajo que estimaba en el 79% las partículas PM10 de la zona Oeste que tenían un origen industrial», consideró Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana. «No puede ser que la consejería calcule eso y la empresa lo baje al 2%. O miente una o lo hace la otra», retó Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies. Existe una tercera fuente para profundizar en el tema. El Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, del Ministerio de Medio Ambiente, confirma que en 2015 las cinco instalaciones más contaminantes de Asturias en materia de PM10 liberaron 1.405,08 toneladas al aire, de las que el 40,2% procedieron de la térmica de Aboño. Arcelor, sumando Gijón y Avilés, fue responsable del 26% de esta polución. El mismo inventario señala que la multinacional ha reducido un 67% las emisiones de este compuesto desde 2008.

Considerando estos datos, los ecologistas también recelan del informe recién presentado por Arcelor. «Tiene un problema de metodología evidente», expone Francisco Ramos, portavoz de la Plataforma contra la contaminación de Xixón. «La investigación de la consejería analizó el origen de la contaminación en los días de mayor concentración y ahí sí se ve la influencia de la industria. Éste que presenta la empresa coge esos días de exceso y directamente los descuenta porque están por encima del límite legal», argumenta. «Al sumar así el nivel de PM10 en todas las horas del año, a lo mejor el protagonismo de la industria se diluye y la situación no parece tan mala, pero es que estás obviando todos esos momentos en los que una pluma del sínter acaba en la estación de Tremañes y dispara los índices», matiza Ramos.

La Plataforma contra la polución aplaude que el tamaño de las baterías impida la exportación

«El informe no parece ajustarse a la realidad, y eso no le hace ningún bien a la propia Arcelor», recrimina el presidente de la FAV. Arias lamenta que para su trabajo Applus+ se centrara «en datos reales de 2014 y estimara el resto, cuando ya existen datos de 2015 que parece eran más pronunciados».

Un trámite en cuestión

La investigación fue presentada por la multinacional tras exigirle el Principado que concretase su influencia en la contaminación del aire del concejo. Fue una de las condiciones que impuso antes de decidir si finalmente otorga los permisos para una nueva coquería. Tanto la FAV como los ecologistas aprovecharán el trámite de alegaciones para solicitar a la Consejería de Medio Ambiente que tumbe el trabajo de Applus+ y no lo dé por bueno. «No sería creíble que, teniendo unos datos propios, acepte estos que maquillan la realidad», valora Adrián Arias. «Nos puede parecer bien que pongan unas baterías de coque, pero en condiciones, no a base de chapuzas. La administración tiene que rechazar este estudio porque con él no se puede hacer nada», insta Pontigo.

La Plataforma mantiene una posición más moderada. «La documentación presentada por Arcelor es muy voluminosa y técnica y nosotros no podemos sustituir a la Administración regional. Lo que solicitaremos a la consejería es que ponga a sus ingenieros a contestar esto», anima Ramos. A su juicio, el proyecto de las baterías «incurre en demasiadas inconcreciones, va punto por punto diciendo qué instalación va a revisar y sustituir si no cumple las condiciones, pero lo que queremos es tener esa información ya, saber cuánto de nuevo pondrá», abunda.

Con todo, el portavoz de la plataforma ve positivo que la empresa haya ampliado la información aportada inicialmente para obtener los permisos, y ahora exponga «claramente» que una vez arrancada la batería de cok de Gijón cerraría la de Avilés. «Incluso el tamaño parece adecuado, porque no serían unas baterías dedicadas a la exportación», reconoce.