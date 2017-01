Los vecinos de Gijón tendrán salas de exposiciones y de estudio en la Escuela de Comercio

Los vecinos del centro se quedan, de momento, sin equipamiento municipal integrado. La petición, ya añeja, tendrá que esperar después de que el Pleno rechazase ayer la propuesta presentada por el grupo socialista para convertir la Escuela de Comercio en el sexto Centro Municipal Integrado de la ciudad. Solo PSOE y Ciudadanos votaron a favor de esta proposición, que obtuvo la negativa por parte de Foro, Xixón Sí Puede e IU y la abstención de los populares.

Lo más llamativo del asunto, sin embargo, fue que la idea de los socialistas estuvo a punto de salir adelante por una simple confusión. La concejala Lara Martínez, encargada de presentar la propuesta, recordó cómo «los vecinos reclamaron un centro municipal en el distrito centro a través de los presupuestos participativos. La propuesta fue rechazada debido a que, según el gobierno, 'no existen actualmente locales ni terrenos de titularidad municipal disponibles en la zona'». Teniendo en cuenta que el edificio diseñado en 1911 por Manuel del Busto tiene cerca de 4.000 metros cuadrados, continuó, «sería oportuno valorar usos adicionales a los planteados inicialmente». Así, el PSOE propuso «reformular los usos previstos en la Antigua Escuela de Comercio para configurar el edificio como un centro municipal integrado al estilo de los existentes en La Arena, La Calzada o El Llano, manteniendo el espacio previsto para las entidades culturales y estableciendo un diálogo con la asociación de vecinos de la zona para concretaron los usos de este espacio».

La idea, en un principio, no fue bien recibida por parte de grupos como IU. Ana Castaño consideró que «no tiene sentido en este momento» y recalcó que la zona centro ya dispone de equipamientos como la Antigua Pescadería, la Casa Rosada, el Antiguo Instituto y la Biblioteca Jovellanos que prestan los mismos servicios que los centros municipales. Además, agregó, «está previsto que la obra finalice en agosto y los espacios deberían estar ya adecuados en función de los usos».

Xixón Sí Puede, por su parte, apuntó, en boca del edil Orlando Fernández, que aunque «es cierto que ya existe el Antiguo Instituto, éste está muchas veces saturado y se ha quedado corto de espacio para determinados servicios y actividades». Por este motivo, su grupo presentó una enmienda que calificó como de «adición-sustitución», por la cual instaba al equipo de gobierno «a reformular los usos previstos en la Antigua Escuela de Comercio para configurar el equipamiento como una extensión de los servicios y dependencias administrativas que se prestan en el Antiguo Instituto de manera complementaria a los usos ya definidos hasta la fecha como, entre otros, sede de ateneos y asociaciones culturales, Festival Internacional de Cine de Xixón, hemeroteca, salón de actos...».

«Hay una Escuela, no dos»

Los socialistas, entendiendo que estas apreciaciones se añadían a su propuesta, decidieron aceptar la enmienda, con lo que se ganaron los votos a favor de Foro, C's y Xixón Sí Puede, la negativa de IU y la abstención del PP. Sin embargo, durante el receso surgieron dudas acerca de la interpretación de la enmienda, que unos entendían de adición y otros de sustitución, por lo que a la vuelta la edil socialista Marina Pineda planteó una cuestión de orden para volver al asunto y pidió a Xixón Sí Puede que aclarase cuál era su intención. Moriyón apuntó entonces que su grupo había entendido que era de sustitución. «La realidad es que tenemos una Escuela de Comercio, no dos. Todo no puede ir. O le añades las carencias del Antiguo Instituto, o haces un centro municipal», indicó. No obstante, Orlando Fernández confirmó que la enmienda era de sustitución, ante lo cual los socialistas decidieron rechazarla. Se procedió entonces a repetir la votación con el resultado negativo ya conocido.

Tras conocer la noticia, la presidenta de la asociación de vecinos Jovellanos del centro, María Teresa Cuevas, se mostró algo decepcionada, pero prefirió no hacer declaraciones al respecto hasta haber analizado con detalle los términos en los que el PSOE presentó su propuesta.

Nueva distribución

Pese a todo, las reividicaciones vecinales no cayeron en saco roto y la propia alcaldesa anunciaba ayer varias modificaciones a la distribución planteada inicialmente para el edificio, una vez remozado. El FICX y el Centro de Documentación, señaló, perderán la mitad del espacio que les había sido asignado en un principio y que pasarán a ocupar dos salas de exposiciones de 125 metros cuadrados cada una. «En el Antiguo Instituto hay dos salas, una de carácter más vanguardista y otra para exposiciones históricas, por lo que las muestras que planteaban desde diferentes colectivos ahora deben llevarse a cabo en los centros municipales. Con estas dos salas, habrá espacio en el centro de la ciudad para este tipo de exposiciones», explicó.

Anunció también cambios para la planta baja, donde, además de un salón de actos con 130 butacas, se ubicarán una sala multimedia y dos salas de estudio, de 125 y 140 metros cuadrados. «Según los técnicos, es algo que los jóvenes están demandando mucho», aseveró. Además, el Ateneo Obrero y el Ateneo Jovellanos compartirán la segunda planta con la Asociación Cultural Gijonesa y la Asociación Cultural Gesto. Cada una de las entidades dispondrá de 125 metros cuadrados.

El sótano, bajo la calle Tomás y Valiente, no experimentará cambios y albergará el archivo municipal, dando así respuesta a «una necesidad imperiosa» que data de 2002, según recordó la alcaldesa. «La hemeroteca donada por la Cámara de Comercio se encuentra actualmente en el Polígono de Silvota y cuesta 3.000 euros al mes a las arcas municipales. También tenemos el fondo de la Gota de Leche, que ahora está en las naves de Piti; el del Padre Patac, hoy en la Biblioteca Jovellanos, un espacio que tampoco es nuestro, y la Biblioteca Cervantina en El Coto, que no es el mejor espacio», enumeró.

Las obras en la antigua sede de Empresariales finalizarán por contrato en agosto y a partir de ahí habrá que empezar con el mobiliario. El gobierno local prevé que la reforma esté operativa a finales del último trimestre de 2017. La constructora Bauen es la encargada de rehabilitar el edificio tras hacerse con la obra por 3,4 millones.