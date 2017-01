Eva Illán presentará en diez días un borrador de las bases de la renta social

La concejala de Bienestar Social, Eva Illán, emplazó ayer a los grupos municipales a una reunión el 23 de enero, dentro de diez días, para presentarles un primer borrador de bases para la puesta en marcha de la nueva renta social municipal -evitó, no obstante, utilizar esta denominación y se refirió a ella en todo momento como «prestación social municipal»-. En ese encuentro, aseguró, «les explicaremos a través de qué medidas concretas se van a articular esas ayudas».

La edil no pudo aceptar ayer en su literalidad un ruego presentado de forma conjunta en el Pleno por Xixón Sí Puede e Izquierda Unida y que constaba de dos partes. Una, sí admitida, instaba al gobierno municipal a disponer de un proyecto de normativa «en un plazo máximo de dos meses», con el objeto de poner en marcha la nueva ayuda a lo largo del mes de marzo. Teniendo en cuenta la fecha ya indicada para la presentación del borrador, Illán consideró que, «si no se presentan grandes discrepancias» sobre el contenido de las bases que acaben prolongando el debate político en torno a las mismas, «el plazo de dos meses podría cumplirse de manera holgada». Y añadió que, incluso si existieran diferencias importantes entre los grupos, sería «asumible» resolverlas dentro del plazo indicado.

En la segunda parte del ruego, Xixón Sí Puede e IU pedía crear una mesa de trabajo en la que estuvieran presentes las entidades del tercer sector para que pudieran hacer aportaciones al texto que regulará la renta social. «Sería de sentido común recoger su opinión, porque atienden y conocen a parte de la población que será destinataria de la ayuda. Y en muchos casos estas personas tienen una relación más cotidiana con esas entidades que con los servicios sociales municipales, por lo que pueden ser un canal para difundir su existencia», argumentó la concejala Ana Castaño, de IU.

Eva Illán explicó que «precisamente por sentido común y para ser fiel a la palabra dada, no me puedo comprometer a priori a un marco concreto de negociación, porque ya tenemos la experiencia de algunas medidas que han sido como un parto de elefante». En este sentido, la concejala de Servicios Sociales apuntó que «ni rechazo ni acepto totalmente el ruego, hasta ver cómo se desarrolla la reunión del día 23. A partir de ahí sí estaré en disposición de presentar un cronograma más fidedigno y decir si seremos capaces de articular esas reuniones y esa mesa de trabajo». Añadió en cualquier caso que para la elaboración de las bases «se consultará a las entidades», sea en una mesa común o mediante otros procesos.

Una tramitación ágil

La edil de Foro explicó que, además de la base normativa, deben definirse otras cuestiones como el personal o los medios necesarios para lograr que la tramitación de la renta social «sea ágil». Defendió que la nueva ayuda «nace con la vocación de atender las necesidades reales de los ciudadanos y asegurarles unos mínimos vitales de subsistencia digna, siempre dentro del marco normativo y en plena coordinación con el salario social básico, es decir, sin ponerlo en peligro». Illán aseguró que en cuanto «la línea esté articulada» solicitará una reunión con la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, para explicarle «en qué parámetros nos vamos a mover». Animó, además, a los grupos que se oponen a esta ayuda a «incorporar ideas que sirvan para enriquecerla».

Respondía en esta parte de su intervención al concejal socialista José Ramón García, quien afirmó que «la ciudadanía no necesita ni humo ni mentiras». El edil del PSOE advirtió a la responsable de Bienestar Social de que «la única responsable de sacar adelante esta ayuda difusa que tenemos sobre la mesa, y quien deberá responder a la ciudadanía por la frustración que se genere cuando no vea atendidas unas expectativas que son falsas, será ella y no sus nuevos socios de gobierno».

García redondeó su indirecta mención a Xixón Sí Puede e IU acusándoles de «salir a hacer visitas y 'tournées' como si estuvieran gobernando». Hacía referencia a la reunión celebrada el miércoles entre concejales de la formación morada y representantes de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Estefanía Puente, de Xixón Sí Puede, replicó que su grupo «seguirá reuniéndose con quien considere oportuno para trabajar por el bienestar de los ciudadanos, mientras otros se dedican a hacer oposición a la oposición, al berrinche y al pataleo».

El PSOE se refirió por otra parte a la destitución «en diferido» de la exdirectora de Servicios Sociales y se preguntó «si cuando el gobierno dice que va a buscar para el puesto a alguien 'con ganas' quieren decir con ganas de comerse un pancho».