Mariano Marín acusa a Carmen Moriyón de «traicionar su ideario»

El presidente del PP de Gijón, Mariano Marín, hizo ayer balance durante una entrevista en el programa 'La Lupa', de Canal 10, de la situación política municipal y de los asuntos internos de su partido. Tras la sentencia que dio por válido el congreso que le puso al frente, considera que el partido «ha podido recuperar la normalidad y podremos hacer una política clara y directa orientada a los problemas de los ciudadanos, olvidándonos de cuestiones que eran lamentables. El sentimiento generalizado es el de mirar hacia adelante, ya que a un partido que está con rencillas y disputas internas no se le vota porque el ciudadano entiende que no puede defender sus intereses». En lo que respecta a la presencia de militantes difuntos en el censo del congreso, garantizó que «no votó nadie que estuviera fallecido» y añadió que «desde que se habló de ese tema el censo se está depurando continuamente».

Aseguró que en el próximo congreso regional apoyará a Mercedes Fernández «sin ninguna duda» y destacó el trabajo realizado por la actual presidenta «para parar la descomposición de un partido que estaba destrozado». En cualquier caso aseguró no tener claro «si va a florecer ese sector crítico que de momento es una hipótesis» y manifestó que le gustaría «un congreso de unidad». Atribuyó las fricciones entre la dirección regional y algunas juntas locales, como en su momento la de Gijón, a «egoísmos que no se pueden admitir, porque hay una jerarquía que respetar. Hay juntas locales que van por libre y no puede ser».

Reiteró su confianza en que «tarde o temprano» se logre «la reunificación del centro derecha» en la ciudad y consideró que, de cara al ciudadano, en 2019 «sería más favorable» partir con una candidatura conjunta entre PP y Foro que llegar a un acuerdo a posteriori. Y sobre la posibilidad de repetir como cabeza de cartel, aseguró verse «con fuerzas y ganas. Es un reto que me gustaría afrontar».

La única matemática posible

Con respecto al ámbito municipal, recordó que de cara a la aprobación de asuntos «la única matemática que sale entre dos partidos es la suma de Foro con Xixón Sí Puede, y así se está evidenciando. Podemos está comodísimo porque son seis concejales y tienen a los ocho de Foro trabajando para ellos. Y si las cosas salen mal, la culpa y la responsabilidad va a ser del partido del gobierno». Y si bien aseguró «entender» la posición de Carmen Moriyón, consideró que «está traicionando claramente su ideario y su programa, y eso va a ser un desastre que tarde o temprano va a salir a la luz. No sé si le merece la pena».

En cuanto a la postura que mantuvo su partido en el Pleno de aprobación de las cuentas de 2017, reiteró que se debió «a la demanda social que existía para que hubiera presupuestos, porque una segunda prórroga que nos hiciera trabajar con los de 2015 sería un desastre». Consideró que la abstención de Xixón Sí Puede e IU, que «deseaban aprobar ese proyecto», fue «un paripé» que pudieron mantener «porque sabían que nosotros éramos coherentes e íbamos a votar a favor de los intereses de la ciudadanía». Reiteró, no obstante, que «no son nuestros presupuestos» y ratificó su rechazo a la renta social, un programa que cree que «va a caer como un castillo de naipes, porque no va a funcionar y ni siquiera ellos saben a qué . Es puro populismo y al final se verá que en Gijón no hay esa necesidad. Aunque no me fío ni un pelo. Tienen ocho millones que intentarán gastar sí o sí, porque si no sería un absoluto fracaso».

Marín lamentó por otra parte que en Gijón «tenemos hechas las grandes inversiones, pero paralizadas. Y eso se debe al PSOE». Se refirió en concreto a la regasificadora, para la que planteó «buscar otros usos que estén permitidos por la sentencia y que sean compatibles con su ubicación, sin riesgos para El Muselín».