32 meses de cárcel para los falsos revisores que robaron en 25 pisos de ancianos

Seleccionaron cuidadosamente a las víctimas para que fuera principalmente mujeres y mayores de 75 años. Entraron a sus domicilios haciéndose pasar por revisores de compañías eléctricas o de seguros y luego las enredaron para despistarlas y conseguir robarles dinero, joyas y todos los efectos de valor que encontrasen. Los dos acusados de robos en 25 viviendas llegaron ayer a un acuerdo con el ministerio fiscal para reducir la pena impuesta.

El principal acusado, Francisco M. B. -que cumple prisión en Tenerife por otros hechos-, reconoció los hechos y aceptó 17 meses de prisión. Su compinche, Adrián M. G., que participó en doce de los 23 hurtos, acató los cargos que pesaban contra él y aceptó un año de cárcel.

El juicio estaba previsto que se celebrase ayer por la mañana en el Penal número 1, si bien el acuerdo entre los procesados y la acusación pública evitó la vista oral a la que estaban citados como testigos los 23 afectados, la mayoría de ellos mujeres de edad avanzada.

«Nos engañaron a todos. No hay derecho a que se aprovechen de la gente mayor», lamentaba una de las denunciantes, que se percató de que le faltaban varias joyas cuando los dos individuos ya se habían ido. «Los dejé pasar porque no tenían mala pinta, venían con carpetas y documentación y no pensé que me fuesen a engañar», lamentaba.

Supuestas fugas de gas

Los hechos tuvieron lugar entre los meses de mayo de 2013 y noviembre de 2014. «Se hacían pasar por empleados de compañías eléctricas o de seguros, para tratar supuestas fugas de agua. Cuando les permitían el acceso a los pisos, pedían que le enseñasen recibos de la luz o el gas o alguna estancia concreta de la vivienda, con la excusa de efectuarles alguna oferta o realizar algún trámite en relación con el suministro o seguro contratado en la vivienda», señalaba la fiscalía en el escrito de calificación.

Los dos hombres, españoles, fueron detenidos tras la investigación realizada por la Policía Nacional. Francisco M. B. cumplió prisión preventiva por estos hechos. El ministerio fiscal solicitaba inicialmente para él una condena de cuatro años y tres meses de prisión. Para Adrián M. G. pedía una condena de quince meses de cárcel. Los dos deberán abonar 20.048 euros por los efectos que no pudieron ser recuperados y devueltos a las víctimas.