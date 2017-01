El Principado aclara que los perceptores del salario social no podrán recibir la ayuda local

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, salió ayer al paso de las declaraciones realizadas por los concejales de Xixón Sí Puede tras la reunión mantenida el miércoles con la directora general de Gestión de Prestaciones, Paula Álvarez. «Queremos establecer con claridad que el salario social es incompatible con cualquier otro concepto de renta que se quiera establecer», aseguró tajante.

Varela se pronunció públicamente para «desmentir» la estimación efectuada por el portavoz del grupo municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo. «El Principado no ha hecho ninguna valoración positiva», indicó en alusión a la renta básica, para la que se aprobó una partida de 3,5 millones de euros, para 2017, en el pleno extraordinario de presupuestos. Suárez del Fueyo había indicado que la consejería valoraba positivamente la renta social de Gijón, extremo que Varela negó. «No podemos seguir generando ningún tipo de confusión, fundamentalmente pensando en las personas con especiales dificultades económicas», señaló la consejera. El contexto de la reunión mantenida entre Xixón Sí Puede y la directora general de Prestaciones fue la de «dar información» y atender las consultas formuladas.

Emergencia social

«Ha de quedar claro que las 5.092 familias de Gijón que actualmente reciben el salario social básico como derecho subjetivo no podrán percibir ninguna otra renta de carácter regular, puesto que, en ese caso, estarían obligadas a renunciar al cobro del salario social o verían minorado su importe», recalcó. También se refirió Varela a las ayudas de emergencia social. «Estas líneas ya existen y cuentan con el apoyo de fondos de la comunidad autónoma a través de la financiación del plan concertado y, por tanto, no suponen ninguna novedad, aparte de aquellas que se quieran introducir en su tramitación o cuantía», añadió. Suárez del Fueyo y Estefanía Puente, la otra concejala de Xixón Sí Puede que acudió a la reunión, explicaron que «ambas ayudas son totalmente compatibles, teniendo claro que hace falta un marco jurídico para no generar esas pérdidas de otras prestaciones». A juicio del grupo municipal, los perceptores del salario social podrían ingresar la renta básica en concepto de ayudas finalistas, es decir, para costear productos y servicios previamente estipulados.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, José María Pérez, aseguró que las valoraciones de Xixón Sí Puede «son una rectificación en toda regla de sus propias declaraciones hasta la fecha». Además, consideró que «lo triste es que lo plantean como continuidad de la política asistencialista que practica el gobierno y las personas a las que se dirige van a seguir lamentablemente sin medios municipales que les ayuden a salir de esa situación de exclusión».