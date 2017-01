«En Euskadi no tenemos ningún problema de incompatibilidad»

Ángel Abalde es un dirigente de EZKER Sindikalarem Konbergentzia que ya en 1998 promovió la Iniciativa Parlamentaria Popular que llevó en el País Vasco a aprobar el Ingreso Mínimo de Inserción, equivalente en el País Vasco del salario social asturiano. Luego llegaron, financiadas por las diputaciones provinciales y gestionadas por los ayuntamientos, las ayudas de emergencia social. Ayer participó en una charla organizada por Xixón Sí Puede sobre las ayudas sociales.

-¿Se produjo en el País Vasco la polémica sobre incompatibilidades que existe en Asturias?

-No conozco en detalle el caso de Asturias, pero en Euskadi funcionan sin problemas en ese sentido dos líneas de ayuda. Una que corresponde al Gobierno vasco, y otra que tiene carácter finalista y que sirve para pagar alquileres, la luz, el gas y otros gastos de primera necesidad. Funcionan a la par, pero de manera diferente. La ayuda del Gobierno es un derecho de quienes cumplen los requisitos estipulados, mientras que las ayudas de emergencia social se pagan mientras hay fondos.

-¿Y todo va bien?

-No. También hay problemas, pero otros. Por ejemplo, muchas personas, especialmente los emigrantes, tienen que cumplir demasiados requisitos. Tampoco faltan los que no tienen acceso a la información sobre las ayudas y también se produce una estigmatización de las personas que necesitan ayuda que retrae a quienes sienten vergüenza por ello.

-¿Cuál es el resultado de esos problemas?

-Pues que estimamos que entre el 27 y el 30% de las personas que necesitan las ayudas no las reciben. También surgen actitudes xenófobas o racistas en quienes piensan que las ayudas a emigrantes van en detrimento de los propios. Hay problemas más ideológicos que prácticos. Las ayudas no sacan a la gente de la pobreza, pero alivian.

-¿Hay dinero para todos los que las necesiten?

-Ya digo que algunos requisitos son muy duros. Por ejemplo, los emigrantes tienen que llevar empadronados tres años y eso convierte la ayuda en inviable para muchos. Asimismo, los jóvenes necesitan estar viviendo fuera de la casa familiar un año, como mínimo. Por otra parte, son cada vez más los pensionistas que precisan un complemento. Otro problema habitual es que, en ocasiones, algunos beneficiarios encuentran trabajo temporal y, como es obligatorio declarar esos ingresos, quienes no lo hacen al pensar que un trabajo de a lo mejor una semana no afecta, se encuentran luego con una reclamación de devolución con carácter retroactivo. En algunos casos se acuerdan plazos, pero otras veces se producen problemas serios que provocan descontento en los movimientos sociales. Hubo arbitrajes del equivalente vasco al Defensor del Pueblo.

-¿En qué medida se actualiza el salario social?

-La normativa dice que debe ser el 80% del salario mínimo interprofesional. Ahora su cuantía es de aproximadamente 650 euros y este año va a subir un 1,5%. Hay alguna disputa por el incremento superior del salario mínimo interprofesional.

-¿Cree que son muchas las personas que evitan acceder a las ayudas por vergüenza?

-Creo que hay un porcentaje no excesivo, pero notable. De hecho, Cáritas tiene que establecer lugares específicos para los comedores sociales, por ejemplo, porque existe la idea de que si tienes que pedir eres un fracasado, y que si tienes un empleo mereces consideración social. Yo no lo creo así, porque la burbuja inmobilizaria proporcionó durante algún tiempo unos niveles de empleo inflados, y luego la crisis provocó lo contrario. Ni uno tenía más méritos cuando trabajaba ni menos cuando quedó en el paro. Hay que crear empleos, sí, pero ¿qué tipo de empleos? El problema real es cómo se reparte el trabajo y la riqueza. Es más, muchos derechos están vinculados al trabajo: las pensiones, la invalidez. Y, encima, muchos, ahora, aunque consigan trabajo no salen de la pobreza.

-¿Han cambiado mucho las cosas desde que empezó a trabajar en asuntos sociales y en qué sentido?

-Pues en algunos aspectos, como el de la desigualdad, vamos a peor. Aunque la actual situación obliga a las administraciones a tomar medidas y proporcionar unas rentas mínimas, la desigualdad es tan llamativa que hay un riesgo evidente de que lleve a la barbarie. La pobreza ha aumentado escandalosamente por el efecto de la crisis, pero la riqueza de unos pocos, también.