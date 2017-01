IU propondrá cambiar la Ley del Salario Social si impide las ayudas municipales

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Aurelio Martín, dijo ayer, al hilo de la polémica sobre si las ayudas sociales aprobadas por el Ayuntamiento son o no compatibles con el salario social que «estoy segurísimo de que no son incompatibles, pero, si lo fueran, plantearíamos en el Parlamento la modificación legal necesaria».

Martín argumentó que ya hay ayudas complementarias a las del Principado, como las que buscan evitar la pobreza energética, y «no hay motivo para no poder mejorar esas ayudas, por ejemplo, para prótesis, gafas o el dentista. El objetivo final es dignificar la vida de las personas que cobran poco más de 400 euros y ese debería ser un objetivo compartido por todos». Sin embargo, el portavoz de IU detecta «a diario, reacciones absolutamente virulentas contra lo que parecería propio ante una propuesta de recortes y no de una ayuda».

Aurelio Martín invitó a los grupos políticos a «dejar de enredar» y, aunque reconoció que «el nombre de renta social puede dar lugar a equívoco y «alimenta la polémica», «el problema no puede ser el nombre. Tenemos que bajarnos del enredo, porque no puede ser causa de controversia en la izquierda una ayuda para quienes menos tienen».

Respecto a las reticencias de la consejera Pilar Varela, el portavoz gijonés de Izquierda Unida manifestó que «busca dar satisfacción a quienes en Gijón combaten nuestra posición», pero «debería estar muy contenta de que algunos municipios se planteen que las personas tengan una situación de dignidad. A mí también me gustaría que ese problema lo afrontara el Gobierno de España, pero, como no es así, es bueno que los ayuntamientos no miren para otro lado».

«Sí es compatible»

En similares términos salió también a la palestra la edil de Xixón Sí Puede Estefanía Puente, que afirma tajantemente que «el Plan de Emergencia Social-Renta Social Municipal es totalmente compatible con el Salario Social y quien diga lo contrario, miente». También señaló que su grupo explicó «bastante claro» en la consejería qué es lo que se pretende y «agradecemos que desde el punto de vista técnico en esa reunión en ningún momento se habló de la imposibilidad de que la renta social saliera adelante, pero parece que los políticos no están en la misma onda», dijo.

En esas circunstancias, Puente expresó su «perplejidad» ante las últimas declaraciones de la consejería alertando de la incompatibilidad del Plan de Emergencia Social-Renta Social Municipal con el Salario Social. «la línea uno, la renta social, no se puede decir que es incompatible con el salario social, ya que precisamente está destinada a la gente que no cumple los requisitos para acceder al salario social, como las personas menores de 25 años. Y la línea dos, que sería una mejora de las ayudas de emergencia y con incrementos en las cuantías, sí es compatible, tal como nos dijeron en la consejería, ya que el reglamento del salario social ya dice claramente que estas ayudas no computan», defendió la concejala de Xixón Sí Puede.

Sin embargo, Xixón Sí Puede entiende la postura del Principado «ya que reconocer los aspectos positivos del Plan de Emergencia Social- Renta Social Municipal sería dar un bofetón a sus compañeros de Xixón».

«Pedimos cordura»

En ese sentido, Estefanía Puente dijo que «pedimos cordura tanto en Xixón como en el Principado y que piensen en las personas que peor lo están pensando. Pero si lo que van a hacer es obstaculizar políticas sociales dirigidas a las personas vulnerables, que lo digan abiertamente. De momento, lo único que están demostrando es que el propio partido, y no la gente, es su prioridad».

En otro orden de cosas, Puente lamentó que «como es tradición en este Ayuntamiento, las ayudas de emergencia a familias se pagan con retraso en el mes de enero.