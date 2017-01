PSOE e IU reclaman a Foro que asuma su responsabilidad y nombre al director del FICX

Los grupos municipales de PSOE e IU consideran que el fallido proceso para elegir al director del Festival Internacional de Cine de Gijón (Gijón), al que concurrieron candidatos de toda España, ha ido en detrimento de la imagen de la ciudad y del prestigio del certamen. Por ese motivo rechazan que se convoque un nuevo concurso y piden al equipo de gobierno que asuma su responsabilidad en este asunto y proceda, como es su deber, al nombramiento por libre designación del sustituto de Nacho Carballo.

Tanto la concejala socialista Lara Martínez como la edil de IU Ana Castaño incidieron ayer en que la responsabilidad en la selección del director del FICX, que está configurado en el organigrama municipal como puesto directivo de Divertia, recae en el gobierno de Foro que tiene competencia en este terreno pudiendo nombrar para ello a personas de su confianza. «En este proceso puede establecer las consultas o solicitar el asesoramiento que estime oportuno, pero sin olvidar que la dirección en todos los ámbitos de la actividad municipal es tu tarea y responsabilidad», recalcó Castaño, quien considera deseable que si se opta por el sistema de libre designación se haga previamente convocatoria pública como se hizo con la gerencia de Divertia o más recientente con la dirección general de Servicios.

Martínez aseguró que al PSOE no puede acusarle Foro de inhibirse en el proceso de selección cuyo desenlace ha criticado con dureza porquesu grupo nunca promovió ese concurso, si bien reconoció que sí realizaron aportaciones para que sus bases no fueran tan restrictivas como en el borrador original. «El FICX necesita tener un proyecto que ahor a no existe para diseñar unperfil que se ajuste a ese proyecto», subrayó.

Por su parte, el grupo municipal del PP, por boca del concejal Pablo González, reclamó la comparecencia del último director del festival -Nacho Carballo, cesado el pasado 31 de diciembre- en el consejo de administración de Divertia para que exponga la situación en la que se encuentra el certamen. «Antes de seguir tomando decisiones en un proceso que se está descontrolando, es necesario conocer la situación del FICX de boca quien ha sido su gestor principal», indicó González. El edil, que compareció con el consejero de Divertia en representación de su partido, pidió que el año 2017 se asuma «como un año de transición, con menos salas de proyección si fuese necesario, en el que lo importante es que se celebre el festival». Bajo esa premisa opinó que el equipo de gobierno debe proponer un director provisional para esta edición que sea «respetado» por el resto de grupos políticos y solucionar todos los problemas que afectan al certamen.

El edil también reclamó una mayor dotación presupuestaria y patrocinadores estables, tanto públicos como privados, y cerrar un circuito estable de salas de proyección. Defendió asimismo que se dote al festival de un presupuesto separado de Divertia, así como de una sede independiente y singular que le dé «carácter propio y diferenciado».

El comité de selección que entrevistó el martes al único candidato que cumplió con los requisitos del concurso declarado desierto, el vallisoletano Jaime Alonso de Linaje, prevé llevar un informe sobre los errores del fallido proces de selección a mediados de la próxima semana al consejo de Divertia. A partir de él los consejeros decidirán qué pasos seguir. Abrir una segunda convocatoria con unas bases menos restrictivas, tal y como defiende el gobierno de Foro, o nombrar al director del certamen por libre designación.