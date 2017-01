Rescatada una persona mayor que se cayó en casa y no se movía

Un vecino de Roces rescató a una persona mayor que había sufrido una caída en la cocina mientras cocinaba y no se podía mover. Además, la olla que tenía en el fuego provocó un pequeño incendio. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las cinco menos diez de la tarde cuando la víctima, que vive en la avenida de Salvador Allende sufrió una caída cuando cocinaba. Fue precisamente el humo que originó la olla que tenía en el fuego lo que alertó a un vecino que había salido a correr. El hombre llamó a la puerta y, al no obtener respuesta, accedió al bajo por una ventana, quitó la olla del fuego y sacó a la víctima de la vivienda. Gracias a la intervención de este vecino no fue precisa la participación de los bomberos, cuatro de cuyos efectivos se habían desplazado al lugar a bordo de un camión. Se limitaron a airear la vivienda y a comprobar que la víctima se encontraba en perfecto estado.