Los planes de empleo elevan los procesos judiciales del Ayuntamiento

Mencionan a veces los concejales la «judicialización» de la vida municipal. Y no es que la judicialicen los propios grupos municipales (aunque en ocasiones sí lleguen a los tribunales para solucionar lo que no lograron por la vía política), es que hay numerosas decisiones del Ayuntamiento que acaban ahí, en los tribunales. Hasta 246 sentencias recibió el Ayuntamiento durante el año pasado por los asuntos más diversos. 246 ocasiones en las que, motivadas por los ciudadanos o por el propio Consistorio, fueron los jueces los que tuvieron que decidir. Se trata de la segunda cifra más alta de resoluciones de los últimos cinco años. Solo le 'gana' el ejercicio de 2013, con el dudoso récord de 313 resoluciones, una cifra que se debió en gran medida a las sentencias derivadas del Plan General de Ordenación, que fue anulado precisamente ahí, en los tribunales.

En 2016, como queda dicho, llegaron 246 fallos, por encima de los 233 del año anterior. De todos los ámbitos que suelen llegar a juicio, uno se suele llevar la 'palma' y este año con mucha mayor diferencia. Se trata de la gestión del propio personal municipal. Complementos retributivos que no llegan, Relaciones de Puestos de Trabajo con las que los sindicatos no están de acuerdo, despidos... Pero si hay algo que destaca en este año, como era de prever, son las sentencias relacionadas con los planes de empleo desarrollados por el Ayuntamiento entre 2013 y 2015. No en vano, el equipo de gobierno había presupuestado ya una partida de más de tres millones de euros para el pago de las posibles indemnizaciones. A esa cifra se han vuelto a añadir otros 987.000 euros. Aunque lo cierto es que aún no hay cifras oficiales del equipo de gobierno. Entre las 145 sentencias del capítulo de personal buena parte de ellas se refieren al plan de empleo, ya sea en primera instancia como los consiguientes recursos, ya que las hay dictadas por los juzgados de lo Social y las hay también del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. En varias ocasiones el TSJA ha dado la razón al Ayuntamiento.

No es un problema único de Gijón. Todos los ayuntamientos asturianos se han visto afectados por la inseguridad jurídica tras dar la razón los juzgados en muchas ocasiones a los demandantes, que reclamaban indemnización por despido improcedente y por diferencias salariales. Entre julio de 2015 y abril de 2016 el Ayuntamiento recibió 161 reclamaciones por diferencias salariales, algunas de ellas simultáneas con reclamaciones por despido.

En el caso del gobierno local la gestión del asunto y la provisión de fondos en las cuentas de 2017 para estos pagos le costó el cargo a Vicente Hoyos, director general de Servicios. En estos momentos, la Concejalía de Hacienda está recopilando los datos para conocer el alcance.

Durante el pasado mes de diciembre, la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó una decena de sentencias sobre estos asuntos. En la mayoría ha dado la razón al Ayuntamiento. Pero los planes de empleo no son ni mucho menos la única cuestión de gestión municipal que acaba en los juzgados. Allí acabó en varias ocasiones el conflicto con el Grupo Pazos, subcontratado por el Patronato Deportivo Municipal para prestar servicios en las piscinas públicas y que entró en quiebra dejando a deber varias nóminas a los trabajadores.

También a los tribunales llegó el caso de un agente de la policía local que había sido sancionado por los superiores por haberse apropiado presuntamente de un teléfono móvil depositado en objetivos perdidos. En este caso, por cierto, el juez consideró que no había lugar a la sanción. Varios despidos de trabajadoras de las escuelas de 0 a 3 años siguieron el mismo camino, así como alguna indemnización por jubilación.

Urbanismo

Por número de sentencias, le sigue, aunque con mucha distancia, el capítulo de urbanismo y disciplina urbanística, con 37 resoluciones judiciales. Retiradas de terrazas de hostelería, reparaciones de aceras por parte de propietarios de un garaje, licencia para un café teatro y sidrería, legalización de obras en una terraza, fijación de justiprecio... Todo eso, además de la sentencia del Tribunal Supremo, que llegó en febrero de 2016, sobre el impacto ambiental de la depuradora. Y varios fallos relativos a la responsabilidad patrimonial derivada del Plan General de Ordenación.

En comparación con las 145 sentencias de gestión de personal el número de cifras casi parecen anecdóticas. Como las 28 dictaminadas sobre sanciones y tráfico. Aquí hay un poco de todo. Desde conductores que no estuvieron de acuerdo con las multas impuestas hasta cuestiones relacionadas con el horario de cierre de locales o la perturbación del descanso y la tranquilidad de vecios y viandantes, pasando por sanciones por consumo de estupefacientes. El área de consumos y tributos sumó doce resoluciones, por encima de las ocho del año anterior. Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial fueron una decena, idéntico número al ejercicio anterior, mientras que en contratación se dictaron cuatro fallos y hubo otros nueve de 'otros': denegación de una vivienda de emergencia social, solicitud de reintegros de subvenciones a empresas e incluso la declaración de Gijón como zona de gran afluencia turísticas y lo que aquello conllevaba para la fijación de los horarios comerciales.