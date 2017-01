Vales para alimentos, dinero para ropa infantil y el pago de funerales

La línea reservada en el nuevo programa municipal para personas que estén cobrando el salario social autonómico, una pensión o la ayuda de 426 euros del Gobierno para parados de larga duración, contempla diferentes ayudas con las que se pretenden complementar esos ingresos. El objetivo final es garantizar a cada gijonés unos ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En este sentido se plantea como meta que una persona que viva sola llegue a los 532 euros mensuales, dos personas -no necesariamente con relación de pareja- a 665, tres a 831, cuatro a 1.039 y en el caso de unidades de convivencia de cinco o más personas a 1.064 euros.

Para evitar problemas de incompatibilidad, en el caso del salario social, y eludir también un incremento del IRPF en el resto de supuestos, a diferencia de lo que se plantea por ejemplo para los trabajadores con bajos ingresos no se hará mediante una renta periódica, sino a través de aportaciones puntuales y finalistas, esto es, para un destino concreto. Y no siempre dinerarias.

Por un lado estarán las destinadas a atender necesidades ordinarias, esto es, permanentes en el tiempo. Ahí el borrador que maneja el gobierno municipal incluye las becas de comedor, que en los presupuestos de Servicios Sociales cuentan con una partida específica de 1.750.000 euros, al margen de los fondos reservados para la renta social. También las ayudas para gastos energéticos, que cuentan para 2017 con un crédito disponible de 983.000 y que supondrán para sus beneficiarios un pago único anual de hasta 350 euros -o, en su caso, hasta el importe de las facturas de luz, gas o gasóleo presentadas como justificante-.

Y en el mismo apartado se cuentan igualmente las ayudas para combatir la pobreza infantil, orientadas a cubrir «necesidades básicas de los menores» como alimentación y ropa. Se tramitarían en esta modalidad también una vez por año.

Necesidades extraordinarias

El segundo tipo serían las diseñadas para responder a necesidades extraordinarias, esto es, situaciones que generen gastos «no calculables o imprevistos». En este caso se podrán solicitar en el momento en el que surja esa urgencia. Habrá tres clases. La primera, las ayudas a la infancia. Se enfocan a menores en situación de acogimiento familiar o en situación de riesgo y en proceso de intervención social. A través de esta línea se pagarán gastos de asistencia bucodental, ludoteca, guardería y campamentos. No se entregará el dinero, sino que se abonará directamente al servicio o empresa procedente.

Después habrá otro bloque de ayudas para una amplia variedad de gastos que, como en el caso anterior, se cubrirán con un pago directo a la empresa correspondiente. Servirán para la adquisición de mobiliario básico para la vivienda -somier, colchón, armario, mesa, ropa de cama, electrodomésticos básicos-, reparaciones ordinarias y la instalación de luz, agua y gas, así como el teléfono cuando sirva para acceder al servicio de teleasistencia. También para pagar deudas relacionadas con la vivienda, siempre que no superen los tres meses. Entre ellas estarían las referentes al alquiler (cuando exista riesgo de desahucio y siempre que la renta mensual no supere los 450 euros), a los suministros y a las cuotas y derramas de la comunidad. Además se podrá optar al pago de servicios funerarios básicos y al de gastos sanitarios no cubiertos por otros sistemas de protección, entre ellos gafas, prótesis, arreglos dentales y productos farmacéuticos. El Ayuntamiento también pagará alojamientos temporales, por un tiempo máximo de tres meses, a familias desahuciadas que no dispongan de un alojamiento alternativo y dará ayudas para cualquier otra necesidad sobrevenida por una situación extraordinaria, siempre que se acredite debidamente. Gran parte de estas cuestiones se atendían hasta ahora mediante las ayudas de emergencia, cuyos fondos han sido absorbidos por el nuevo programa municipal. Finalmente estarán las aportaciones para cubrir necesidades básicas de alimentación. Se gestionarán con vales de compra y sí son incompatibles con el salario social del Principado, prestaciones por desempleo, pensiones y la renta activa de inserción.