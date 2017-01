Vecinos del centro piden alternativas ante la escasez de aparcamientos

«Es más fácil que te toque la lotería que encontrar un sitio libre». Así resumen los vecinos del centro un problema que en los últimos años les trae de cabeza: la escasez de plazas de aparcamiento. «Si ya son insuficientes para albergar todos los coches que hay en la zona, cada vez que hacen alguna obra quitan todavía más y la gente está bastante enfadada», lamenta la presidenta de la asociación de vecinos Jovellanos, María Teresa Cuevas. Aclara que ni ella ni sus paisanos están en contra del arreglo de calles, ni de su peatonalización, pero echa en falta «que el Ayuntamiento busque alternativas para todo el espacio de aparcamiento que se fue perdiendo en los últimos años. Es algo que llevamos tiempo reclamando, pero sin demasiado resultado», lamenta.

«Ya en diciembre de 2014 tuvimos una reunión por este mismo motivo con los representantes de los grupos municipales y Rafael Felgueroso -entonces teniente de alcalde- se comprometió a estudiar una reorganización de las zonas de la ORA de cara a 2015, pero finalmente no se hizo nada. Fue un jarro de agua fría», reconoce Cuevas. Recalca que las peticiones de un mayor número de plazas de aparcamiento en el centro «no es un capricho. No estamos hablando de querer un sitio donde aparcar para ir a tomar algo, sino de gente que reside en el centro pero que necesita el coche para ir a trabajar, para llevar a sus familiares mayores al médico o para hacer la compra, y no tienen dónde dejarlo, pues no todo el mundo se puede permitir un garaje», explica.

Entre las posibles salidas que proponen desde la asociación vecinal están la ampliación de las zonas de la ORA que corresponden al centro para que abarquen más calles, la creación de una zona de residentes similar a la que funciona en Cimavilla, el abaratamiento de los parkings privados e, incluso, la creación de un nuevo espacio de aparcamiento en una de las parcelas del 'solarón' que no están a la venta. «Lo que sí consideramos que es necesario hacer, de forma urgentísima, es elaborar un estudio para saber a ciencia cierta cuántas plazas de aparcamiento se perdieron en el centro en lo últimos años, incluyendo las que se perderán de forma inminente con las obras que están ya en marcha o previstas para un futuro próximo», indica la presidenta vecinal.

En la calle, el sentir de los vecinos y comerciantes corroboran las palabras de Cuevas. Así, el veterano estilista Laudelino Fernández, propietario de la peluquería Apolo's, recuerda cómo hace décadas muchos de sus clientes «llegaban, aparcaban casi en la puerta, se cortaban el pelo y se iban tan felices. Ahora estoy seguro de que muchos directamente ni vienen por no tener que estar buscando una plaza durante un buen rato», lamenta. Abaratar el precio de los parkings privados, considera, beneficiaría tanto a comercios como a vecinos. «Si se hiciera, yo incluso estudiaría la posibilidad de tener un par de plazas alquiladas permanentemente para ofrecérselas a mis clientes», asevera.

Parkings más baratos

De la misma opinión son David Caballín y Carmen Estela Martínez. Él regenta una tienda de antigüedades en la calle Martínez Marina y ella es vecina de La Merced. Ambos están «encantados» con sendas peatonalizaciones. «Es cierto que a veces vienen mis hijos y se quejan de que no tienen dónde aparcar, pero es que estamos en el centro histórico y, como sucede en otras ciudades, lo lógico es cuidarlo y eliminar el tráfico, lo que además es más saludable para los residentes», indica Martínez. Caballín, por su parte, apunta a la posibilidad de alcanzar un acuerdo similar al que ya se logró hace unos años gracias a la asociación Jovellanos y por el que «varios vecinos del centro disfrutan de plazas de aparcamiento a un precio económico en el parking de la plaza del Seis de Agosto». El comerciante aprovecha también para solicitar la colocación de bolardos en Martínez Marina, «pues aunque es peatonal la gente deja las furgonetas allí aparcadas durante horas».

Mucho más crítica se muestra Teresa González, vecina de la calle Marqués de San Esteban, donde se perderán unas veinte plazas cuando finalicen las obras de remodelación. «Trabajo en Oviedo y cuando vuelvo, por las noches he llegado a tirarme una hora buscando aparcamiento, es insoportable. Tengo una plaza de garaje, pero es demasiado antiguo, como la mayoría de los de la zona, y los coches nuevos, más grandes que los de antes, no entran. En mi caso no lo puedo utilizar, pues no libro en las curvas de las rampas», explica. Además, continúa, a quienes residen en su calle no solo les afecta la pérdida de aparcamientos, también los cortes de tráfico. «Cada poro hay pruebas deportivas, procesiones, desfiles... Todo pasa por aquí y nos hacen una faena a vecinos y comerciantes», lamenta.

Luis Costoya, vecino de la calle Padilla, se sacó la tarjeta de residente este año por primera vez y cuando se puso a comprobar, sobre el mapa, las plazas de las que podría disfrutar, se le cayó el alma a los pies. «Me corresponde la zona 2, que es pequeñísima. Pero es que, además de tener pocas calles, en muchas de ellas no se puede aparcar porque son de carga y descarga, porque pusieron contenedores soterrados o porque las peatonalizaron. Necesitamos una solución, ya», clama.