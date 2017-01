Xixón Sí Puede avisa de que «la música suena bien pero al ponerle letra produce estridencias»

Xixón Sí Puede e IU siguen siendo los adalides principales de la nueva renta social municipal frente las críticas del resto de grupos de la oposición a la propuesta de Foro. Eso sí, con diferencias entre ambos. Mientras Mario Suárez del Fueyo asegura que «la música suena bien pero al ponerle letra produce estridencias», Aurelio Martín prefiere optar por el camino de la prudencia. «No nos suena mal pero preferimos conocer la letra y la música y también la gestión más concreta», señala el portavoz de IU.

Del avance de las bases a Suárez del Fueyo no le convencen los plazos estipulados de 6 meses a un máximo de 24. «Nosotros planteábamos un plazo inicial máximo de 12 meses y si la situación se mantiene la renovación las veces que sea necesaria», indica el portavoz de la formación morada, que también critica el cambio de nomenclatura de Foro y rechaza que para ser beneficiario se exija algún tipo de contraprestación como ocurre con el salario social. «Xixón sí Puede confía en las personas y entendemos que quienes reciben ayudas económicas para comer, pagar la luz, gas, la comunidad, gafas., etc. no tienen que hacer algo a cambio como buscar empleo, formarse o llevar al niño al cole o al pediatra. Entendemos que esto ya lo hace la gente y entender lo contrario es criminalizar la pobreza. Estar empobrecido no está ligado a que seas un irresponsable», aduce.

El edil del PSOE César González interpreta el avance de las bases como «una muestra de la desconfianza del gobierno de Foro en su capacidad para cambiar el rumbo de las políticas sociales municipales y una desautorización de la concejala de Bienestar Social y de la propia labor de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.»

Mario Suárez del Fueyo Xixón Sí Puede César González PSOE Mariano Marín PP José Carlos F. Sarasola Ciudadanos

Para Mariano Marín «el tema de la renta social es pura improvisación». «Un día se nos dice que es compatible con el salario social, y al día siguiente que no. Otro día se nos dice que son ayudas para necesidades concretas, y ahora resulta que en muchos casos podrían darse sin justificar su destino», lamenta el portavoz del PP. «De aquí al día 23 seguro que todavía aparecerán nuevas versiones de esta renta. Es lamentable ver a Moriyón y a su equipo intentando hacer encajar como sea esta exigencia de Podemos que supone el inicio del asalto a la Fundación de Servicios Sociales», anota.

El portavoz de Ciudadanos. José Carlos Fernández Sarasola, critica que se vaya a poner en marcha la renta social municipal sin estudios previos que garanticen su viabilidad. Además alerta de que puede ser incompatible con otras ayudas, no solo con el salario social, al tiempo que anticipa que se grupo «reclamará controles efectivos para evitar el fraude y la picaresca, así como planes de inserción sociolaboral».