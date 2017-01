La media jornada incluirá también el comedor en las escuelas de 0 a 3

Era una vieja reclamación, una de muchas, tanto del propio Ayuntamiento como de las familias usuarias. Y finalmente se ha conseguido. Desde este mes, los alumnos de las escuelas de 0 a 3 años que están matriculados en la modalidad de media jornada tendrán la opción de acceder al servicio de comedor, previo pago de la cuota marcada por el Consistorio. Esos alumnos acuden a las escuelas de 9 a 13 horas (o antes de las 9 si tienen atención temprana) y, hasta este momento, no tenían opción de comer en el centro, pese a que los niños de jornada completa lo hacen antes de esa hora. Es decir, no era una cuestión de tiempo, sino de que la normativa regional que fija el funcionamiento de las escuelas no recogía esa posibilidad.

El Principado ha permitido finalmente este cambio. Lo ha hecho de una manera 'oficiosa', más que oficial, remitiendo una circular a los ayuntamientos en la que especifica la tarifa que cada municipio aplica a este servicio. En el caso de Gijón, explica la concejala de Educación, Montserrat López, «hemos tirado a la baja» y han fijado un precio diario de «3,30 euros» por menú. Pero la cuestión es que «esta decisión contraviene el convenio firmado», explica la edil.

Y por eso la petición principal del Ayuntamiento gijonés sigue siendo la de revisar el convenio firmado ya en el año 2002 entre el Principado de Asturias y el Consistorio local para la gestión de las escuelas de 0 a 3 años. Porque desde entonces no se ha modificado nada, «pese a que se estableció que existe una Comisión Técnica que debería proceder a la revisión anual» del acuerdo, lamenta la edil. Eso no ha sucedido, pese a que las circunstancias han ido cambiando mucho. para empezar, el número de escuelas: en aquel momento, Gijón puso en marcha la red con la escuela de La Serena, en El Llano. Hoy hay doce centros, a la espera de que dos más se puedan hacer realidad, la del centro, en el antiguo colegio Cabrales, y la de Contrueces.

Además, dice López, ni siquiera están claros «los criterios por los que cada año nos conceden una subvención distinta» para el servicio. El Ayuntamiento gijonés ha pedido en varias ocasiones una reunión con el consejero, Genaro Alonso, que aún no se ha producido. El último escrito solicitando la revisión del convenio lo remitió el concejal Fernando Couto, sin que por el momento haya dado sus frutos.