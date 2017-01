Servicios Sociales avala con informes la compatibilidad con el salario social

La Fundación Municipal de Servicios Sociales avala con informes jurídicos la compatibilidad con el salario social básico del conjunto de ayudas y prestaciones que se van a articular bajo la nomenclatura de 'Plan de Emergencia Social'. Que sean ayudas finalistas y ayudas de emergencia es la fórmula escogida para garantizar su encaje legal y evitar una guerra competencial con el Principado.

En dichos informes, a los que ha tenido acceso EL COMERCIO, se argumenta que del análisis de la normativa que desarrolla esta prestación autonómica en Asturias se deduce que para acceder a ella es necesario «haber solicitado previamente las pensiones y prestaciones económicas vigentes a las que tenga derecho cualquier miembro de la unidad de convivencia», si bien no va más allá y no señala explícitamente que en caso de cobrar otra prestación inferior al límite de rentas fuesen incompatibles ambas. Por ese motivo, por no estar recogido expresamente la incompatibilidad con la renta social que se pretende, se considera que este conjunto de ayudas y prestaciones podría ser compatible siempre que con la misma no supere la cuantía de la prestación del salario social que el corresponde (limite de recursos de la unidad de convivencia).

En este sentido se precisan dos cuestiones. La primera que hay que conocer los recursos que son computables en la determinación de las rentas de la unidad familiar (que sí se enumeran expresamente en el reglamento del salario social básico). Y por otro lado es importante que la normativa reguladora de la otra prestación a la que tenga derecho el perceptor no señale en su articulado la incompatibilidad con el salario social.

La concejala de Bienestar Social insiste en que el tema de la nomenclatura elegida «no es inocuo»

La concejala de Bienestar Social, Eva Illán, insiste en que el tema de la nomenclatura elegida «no es algo inocuo» y asegura que la tarea más ardua en la elaboración de las bases de la nueva renta municipal ha sido el cálculo y baremación de los mínimos vitales de calidad en la ciudad.

Hasta este momento la Fundación Municipal de Servicios Sociales ha venido cubriendo las siguientes prestaciones de carácter asistencial: becas de comedores escolares, ayudas dirigidas al abono de los gastos de agua y alcantarillado a mayores de 80 años, el abono de gastos de suministro de energía de la vivienda habitual (dentro del plan de choque contra la pobreza y con un pago único de 350 euros máximo) y las tradicionales ayudas de emergencia que ahora se quieren aunar, modificar y ampliar con nuevos conceptos. Estas últimas se diferencian actualmente en ayudas de primera necesidad (gastos básicos de alimentación) y para gastos ordinarios o extraordinarios (asistencia buco-dental, servicios funerarios...). Luego estarían también dentro de las ayudas de emergencia las ayudas a mujeres con cargas familiares no compartidas, las ayudas a familias y las ayudas a la infancia.