Ángeles y Susana ya no tendrán que dormir en el coche

«Si EL COMERCIO no llega a publicar su caso, las dos seguirían viviendo en el coche y con todas sus cosas en la calle». Miguel Ángel García lo tiene claro: «Principado y Ayuntamiento se pasan la pelota, pero no dan una solución para las personas que pierden su vivienda por no poder pagar el alquiler». Es la única explicación que encuentra el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) al hecho de que Ángeles Fernández y su pareja, Susana, hayan pasado cinco días viviendo en un coche.

Hasta ayer, cuando la PAH se puso en contacto con ellas y les ofreció una vivienda en un bloque de El Llano. «Es un piso que está habitable y que, mientras se resuelve su situación, les permite vivir con calidad, no en un coche y con todas sus cosas tiradas en la calle».

Tal y como ayer adelantó este periódico, las jóvenes fueron desalojadas el 11 de enero del piso que tenían alquilado en Nuevo Gijón tras no poder hacer frente al pago de dos mensualidades. «En septiembre avisé a la casera de que no podría pagar, porque tuve que comprar los libros de mi hija, que vive acogida por mi hermano. En octubre tuve más problemas y, al final, en noviembre nos llegó la citación judicial», explicaba Ángeles Fernández.

Ella y su pareja, Susana, que prefiere no salir en la imagen ni facilitar más datos «porque estoy en situación irregular», recibieron hace cinco días la sentencia de desahucio sin lograr, aseguró Ángeles García, «que el Ayuntamiento nos ofreciera una respuesta. Nos dijeron que no teníamos derecho a ninguna ayuda, porque no era un desahucio por hipoteca sino por alquiler».

Ángeles Fernández, en el coche en el que vivió. / Joaquín Pañeda

Así, todos sus enseres acabaron en los soportales del portal en el que residían, mientras ambas pernoctaban en el coche prestado por un vecino. «Sin motor no pueden encender la calefacción, se van a congelar», advertía otro vecino, mientras una tercera apuntaba que entre todos «les estamos buscando un trastero para alquilárselo y que puedan guardar ahí sus muebles». La búsqueda de una nueva vivienda no tuvo los resultados esperados. «Vivimos las dos de la nómina de salario social que cobro yo: 560 euros, de los que 350 eran para la renta. En todos los pisos nos piden aval, pero no tengo ninguno», lamentaba.

«Existen soluciones»

Su historia, apunta Miguel Ángel García, «es igual a la de Gabi y Mónica, la pareja a la que salvamos de un desahucio por alquiler hace un mes. La Administración no está dando respuesta a estos casos y son muchos». Y más que aparecerán. «En los próximos días habrá una avalancha de desahucios por impago de alquiler. Son muchas las familias que lo están pasando mal. Algunas acaban en la calle, como les ha pasado a Ángeles y Susana, mientras otras acaban compartiendo casa con su familia, en una situación nada fácil tampoco».

Por ese motivo, la PAH ha convocado una concentración para hoy al mediodía frente al edificio de la Pescadería Municipal «para exigir la dimisión de Eva Illán». La aludida, concejala de Bienestar Social, aseguró que «existen soluciones» para el caso de las jóvenes de Nuevo Gijón «porque Gijón tiene respuestas, el problema es plantear la demanda por los cauces adecuados», explicó.

Lo dijo porque cree que en este caso «ha habido una falta de información». Asegura que desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales «existen ayudas para las personas en situación de bajos ingresos y con problemas para hacer frente al pago del alquiler», y anunció que tanto ayer como hoy mismo «hay reuniones con las jóvenes para normalizar su situación».

Una normalización que para Xixón Sí Puede solo pasa por «dar una solución inmediata a estas familias para que no vuelvan a dormir en la calle». La concejala de la formación morada Estefanía Puente reclamó ayer, además, que a los afectados por casos similares a los de Ángeles y Susana «se les asesore y acompañe para que soliciten una vivienda de emergencia, bien del Principado o bien municipal, y darles así garantía habitacional».

Puente coincidió con la PAH en sus críticas tanto a las administraciones regional como local. «El Principado dice que es cuestión del Ayuntamiento y el Ayuntamiento se escuda diciendo que el Principado no permite adjudicar viviendas de emergencia por impago de alquiler. Esto es pasarse la pelota», sentenció.

Moción en Urbanismo

Porese motivo, anunció que en la próxima Comisión de Urbanismo y Vivienda Xixón Sí Puede presentará una propuesta para reclamar un protocolo de ayuda a las personas sin recursos, para que no queden fuera de las subvenciones.

El caso desvelado por EL COMERCIO tuvo eco también en el Parlamento asturiano. La diputada de Podemos Rosa Espiño y la de IU Marta Pulgar ofrecieron sendas ruedas de prensa para reclamar agilidad al Ejecutivo regional.

Espiño recordó que «el Principado ha reconocido que el decreto que ofrece viviendas de emergencia a personas desahuciadas por impago de alquiler se puede aplicar si se quiere», mientras Pulgar pidió, directamente, una reforma de esa norma «para que las personas desahuciadas por alquiler sean tratadas por la administración, a la hora de obtener una vivienda pública de urgencia o emergencia, igual que si se tratase de un desahucio hipotecario».