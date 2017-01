Condenado por estafar 3.000 euros a un banco

La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha ratificado la sentencia del juzgado de lo Penal número 1 por la que se imponía una condena de tres años de prisión para un individuo que supuestamente estafó a una entidad bancaria para conseguir un crédito de 3.000 euros. El procesado se identificó como subdirector del servicio de pediatría del Hospital de Cabueñes y entregó «documentación para acreditar actividad económica que no tenía (nóminas atrasadas de la Generalitat Valenciana), entregó su pasaporte cubano y dijo tener extraviado el DNI, comprometiéndose a aportar de inmediato unas nóminas actuales, que no facilitó porque no existían y porque nunca tuvo la voluntad de cumplir un contrato sino de obtener una ventaja patrimonial con el consiguiente perjuicio para la entidad bancaria», recoge el fallo judicial que desestima el recurso de apelación presentado por el procesado.

El ahora condenado abrió una cuenta y solicitó una tarjeta de crédito asociada a la misma, con la que de forma inmediata consiguió hacerse con 3.000 euros en el cajero automático. Cuenta con una sentencia firme por estafa de cinco meses de prisión en el año 2007 y otra de un año y medio de cárcel por hechos delictivos de similares características.