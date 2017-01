«Ojalá no le pase a nadie más», dice una de las afectadas

«Lo único que pido es que esto no le pase a nadie más. Es muy duro». Ángeles Fernández se sentía ayer abrumada. «El apoyo de los vecinos de Nuevo Gijón ha sido impresionante. Les estamos muy agradecidas, como a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca». En plena mudanza al piso que la PAH les ha ofrecido en El Llano, la joven gijonesa recordaba la generosidad «de otras vecinas, como una joven, Lorena, que me llamó para ofrecerme trabajo». De momento, la oferta laboral no se ha concretado, pero Ángeles Fernández insiste en su disponibilidad. «Cobro el salario social porque no encuentro empleo, pero siempre he trabajado: carpintera, electricista, entrenadora... Hago lo que sea», aseguró.