La plataforma contra la contaminación constituirá una coordinadora regional

La Plataforma Contra la Contaminación de Gijón y la Plataforma Medioambiental de la Comarca de Avilés se reunieron ayer en una mesa de trabajo para acordar las medidas a seguir en los próximos meses. Y una de las primeras iniciativas que llevarán a cabo, junto con otros colectivos ciudadanos, es la constitución de una coordinadora regional para luchar contra las emisiones contaminantes. Asimismo, solicitarán reuniones con todos los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado «para conocer su postura respecto a la comunicación». Así lo aseguró el portavoz del colectivo, José Luis Rodríguez Peón, que calificó como «satisfactoria» la reunión, a la que asistieron personas de diferentes puntos de Asturias. Explicó que los vecinos barajan acometer sus actuaciones en dos fases. En primer lugar, la intención de los vecinos es «presentar alegaciones e intentar reunirnos con políticos, sindicatos y otros movimientos vecinales de Asturias», indicó. En caso de que esta estrategia no tenga los resultados deseados, es decir, que «las administraciones siguen en la misma línea diciendo que todo está bien», la plataforma pasará a la acción.

Manifestación

Su intención es emprender movilizaciones para que sus reivindicaciones sean atendidas. La idea es convocar una manifestación de ámbito regional si los graves problemas de contaminación no se solucionan. No obstante, Rodríguez Peón aseguró que ojalá no haya que llegar a ese extremo. Otra de las iniciativas prevista por las plataformas es la colocación de mesas informativas para «repartir trapos negros» o explicar el porqué de esta señal de protesta impulsada por los vecinos.

Además, visibilizarán este problema a través de internet, tal y como explicó el portavoz. La Plataforma Contra la Contaminación de Gijón se reunirá el próximo martes.