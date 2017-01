Orihuela: «La audiencia quiere un nueva forma de relación con las empresas»

«¿Cómo es la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos empresariales?». Con esta cuestión José Luis Orihuela, profesor de la Universidad de Navarra y experto en la sociedad digital, inició ayer la conferencia, organizada por la Cámara de Comercio de Gijón y el colectivo Alumni Asturias, en el Palacio de Congresos Luis Adaro. Bajo el título 'El reto de la transformación digital en las empresas', el argentino quiso dar respuesta y pautas para incorporar el contenido digital de forma global dentro de las estrategias de cada organización.

«Es necesario repensar los objetivos, los procesos, los modos de comunicación de las organizaciones o instituciones con sus audiencias y público». Un cambio, a su juicio, «necesario». Este proceso de transformación tiene que ser liderado desde la dirección de las empresas, según explicó Orihuela, pues no se trata de una moda sino de una exigencia de los clientes quienes, cada vez más, necesitan una respuesta en tiempo real de los servicios que éstas ofertan. «Los usuarios quieren un nuevo modo de relación con las empresas. Por ello, debemos cambiar la mentalidad de los empleados y los directivos de la entidad porque no estamos hablando de un cambio tecnológico, sino de uno cultural», manifestó.

Pero, ¿cómo llegamos a una audiencia que no está conectada a la cultura digital? ¿y cómo lo hacemos en Asturias con una población envejecida? Para el profesor de la Universidad de Navarra, no es ningún problema pues «al final la población sabe de las nuevas tecnologías a través, entre otros, de los medios de comunicación tradicionales». No es de extrañar, recordó Orihuela, encontrarse con noticias en distintos medios, sobre todo en el televisivo, del uso que hace una actriz o un futbolista de Twitter o Instagram. De esta forma, la población descubre más fácilmente las distintas redes sociales.

«Los sectores bancario y turístico han sabido afrontar los distintos cambios»

Hablar con los nietos

Dentro de este proceso de cambio cultural se encuentra un público heterogéneo. «Hay personas que están dispuestas a cambiar su cultura y aprender cosas nuevas. Esto ocurre por ejemplo con la tercera edad, que se conecta a los móviles y aplicaciones para hablar con los nietos que estudian fuera», explicó. Por el contrario, hay gente que rechaza y tiene «discursos apocalípticos» sobre las nuevas tecnologías. El avance de las mismas y el desconocimiento provoca miedo en algunos.

El ponente no cree que haya ninguna ciudad o país modelo a seguir. «Los que han sabido afrontar todos estos cambios han sido distintos sectores», anotó. El bancario es uno de ellos, con una transformación digital muy evidente. «Ahora puedes controlar el saldo desde el propio teléfono móvil», añadió. Algo que hace años era impensable. Lo mismo ocurre en el sector turístico o el gastronómico, que «están reinventándose continuamente. Todas las industrias culturales son ejemplos de transformación cultural; algunas para bien y otras para mal», apostilló. Con todo esto, el profesor de comunicación y multimedia dio diferentes claves a las empresas con el fin de mejorar a través del conocimiento de su propia audiencia.