Retiran la acusación contra policías locales por agresión a un detenido

La acusación particular retiró ayer en el último momento los cargos contra seis agentes de la Policía Local a los que consideraba autores de un delito de lesiones a un detenido por provocar un accidente y darse a la fuga. El representante del ministerio no presentaba acusación alguna contra los funcionarios, no así contra el conductor, con el que llegó a un acuerdo para el abono de una multa de 2.500 euros por el delito de resistencia. El juicio estaba previsto que se celebrase en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, si bien la conformidad entre las partes evitó el desarrollo de la vista oral.

Los hechos que motivaron el inicio del procedimiento judicial tuvieron lugar en las inmediaciones de la Universidad Laboral. El joven inicialmente acusado de atentado sufrió un accidente con su vehículo cuando iba acompañado con otro joven y se dio a la fuga. Poco después, los agentes de la Policía Local localizaron el vehículo que se había visto implicado en el siniestro junto a los minipisos de la Universidad Laboral.

Identificación del coche

El ministerio fiscal pedía inicialmente un año y cuatro meses para el encausado

Cuando los agentes estaban realizando las labores de identificación del turismo -reconocido por los datos aportados por los testigos del siniestro- se personó en el lugar el supuesto conductor y, según la fiscalía, acometió contra los policías para evitar que realizasen las fotografías del turismo. Además, les atacó, supuestamente, cuando trataban de arrestarlo, tal y como constaba en el escrito de calificación de la acusación pública. El procesado denunció luego que los funcionarios le habían fracturado un dedo de la mano y le habían agredido, si bien el parte médico aportado no coincidía, presuntamente, con la fecha en la que fue detenido por la Policía.

El ministerio fiscal solicitaba inicialmente para el procesado un año y cuatro meses de prisión por el delito de atentado. La fiscalía rebajó la condena después de que el acusado reconociese los hechos. Los policías locales estuvieron representados por los abogados Nacho Manso y Guillermo Calvo, Fernando Carrocera y María Belén Simón.