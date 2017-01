Gijón debe devolver 105.000 euros de la plusvalía a una filial de La Caixa

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 ha condenado al Ayuntamiento a devolver a la Buildingcenter Sociedad Anónima, propiedad de Caixabank, 105.368 euros que pagó en concepto de plusvalía por una operación de compraventa de terrenos en El Lauredal en 2015. La sentencia, recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, se ampara en la jurisprudencia existente al respecto, que rechaza el cobro de este tributo cuando «no surja el hecho imponible», es decir, en aquellos casos en los que se demuestre que no ha habido un incremento de valor de los terrenos. La inmobiliaria había presentado inicialmente una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo de Gijón que fue rechazada.

Para calcular la plusvalía, el Ayuntamiento tiene en cuenta el valor catastral de un suelo en el momento en el que se realiza la operación que da lugar al cobro del impuesto -compraventa, herencia o transmisión- y aplica sobre él un porcentaje que varía en función de los años transcurridos desde el último cambio de titularidad. El caso juzgado hace referencia a seis parcelas adquiridas en Jove a lo largo de los años 2002 y 2003 por la sociedad Fuentejalón Promociones Inmobiliarias. Entonces esta promotora pagó a los propietarios de los terrenos cantidades que oscilaron entre 57.096 y 1.380.670 euros. En total, 3,7 millones de euros por unos suelos que iban a formar parte del futuro área residencial de El Lauredal.

En enero de 2006 el Ayuntamiento certificó el proyecto de reparcelación presentado por Fuentejalón, Promotora Piñole, Promociones Coto de los Ferranes y Adif para el desarrollo urbanístico de esa zona. Fuentejalón aportó a esta operación las fincas ya señaladas -en el caso de dos de ellas solo una parte, pues el resto de los terrenos quedaban fuera del ámbito de reparcelación- y obtuvo a cambio cinco de las 34 parcelas resultantes de la nueva división del área.

El 21 de enero de 2015 la promotora vendió cuatro de esas parcelas a Buildingcenter SA, que pagó por ellas 1,9 millones de euros (720.100 euros por una de 2.484 metros cuadrados, 528.900 por otra de 1.680 metros cuadrados y 325.500 por cada una de las dos restantes, ambas de 546 metros cuadrados). La escritura de compraventa contemplaba que el nuevo propietario se hiciera cargo del pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, por el que el Ayuntamiento le giró cuatro recibos de 53.154, 22.126, 18.402 y 11.683 euros. En total, 105.368 euros.

Dos años después el juez, en base a las tasaciones presentadas, admite que no cabía el cobro de ese impuesto porque en el tiempo transcurrido desde el último cambio de titular el suelo objeto de litigio no solo no incrementó su valor, sino que se generó una minusvalía de 651.594 euros. El Ayuntamiento deberá asumir además los intereses generados desde febrero de 2015, fecha en la que Buildingcenter pagó las liquidaciones.