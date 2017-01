«Se reclaman muy pocas ejecuciones de sentencia»

«Los abogados trabajan mucho hasta que tienen la sentencia, pero una vez que la consiguen queda un vacío en lo referente a la ejecución, una especie de limbo en el que pocos son los que piden su cumplimiento». Así lo considera Aladino Garmón Cadierno, secretario del juzgado de Familia número 9 de Gijón, que ayer impartió una charla sobre 'Jurisdicción voluntaria y formas de hacer cumplir la sentencias' en el marco de las jornadas sobre Derecho de Familia que organiza el Ateneo Jovellanos.

Los 41 años de ejercicio de la profesión del conferenciante le sirven para tener una visión global y precisa sobre la problemática concerniente a las ejecuciones de sentencias en procesos de divorcios. «En el juzgado en el que trabajo tenemos 600 ejecuciones de sentencia, y la mayoría no se reclaman», explicó. El 95% de esas ejecuciones son relativas a la pensión de alimentos para los hijos en común estipulada por el juez.

Posibles cambios

El consejo de Garmón Cadierno para los abogados y los procuradores pasa por que «cada cinco o seis meses, en caso de incumplimiento de la sentencia, se solicite en el juzgado, a través de abogado y procurador, una averiguación de patrimonio. Se debe solicitar de forma periódica porque nadie dice que el padre o la madre que tenga que pagar una pensión y lo incumpla, no tenga bienes en un momento dado pero la situación cambie a los pocos meses». Son muchas las personas que «piden la ejecución de la sentencia y una averiguación de bienes y como el resultado es negativo y la otra parte no presenta recursos, lo dejan pasar y no vuelven a solicitar esta medida que además es gratuita para el afectado, ya que el pago de las costas derivadas de la intervención de abogados y procuradores corre a cargo del infractor».

El secretario judicial se dirigió a un público formado en su mayoría por letrados que quisieron conocer de cerca los consejos y las experiencias del profesional, que tiene, en palabras de la organizadora de la charla, Sofía Duart Álvarez de Cienfuegos, «un trato muy cercano y muy amable con todos los abogados que llevamos casos en su juzgado. Siempre está dispuesto a ayudar».