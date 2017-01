Los socialistas miran atrás

«Queremos que esta muestra sirva para que los ciudadanos tengan una visión de lo que fueron estos 125 años en la ciudad en relación con los socialistas. No es nuestra intrahistoria, sino la historia de Gijón y el impacto que la acción de los socialistas tuvo en su transformación». Con estas palabras inauguraba ayer por la tarde el portavoz del PSOE gijonés, José María Pérez, la exposición conmemorativa del 125 aniversario de la Agrupación Municipal Socialista, que permanecerá en el centro municipal de Pumarín Gijón Sur hasta el 5 de febrero. No se trata, recalcó, de un mero paseo por la historia de la entidad, sino de «un punto de partida para pensar en el futuro, en el Gijón que necesitamos construir. El trayecto no concluyó, pues todavía nos quedan muchos hitos por cubrir», aseveró.

También acudió al acto el ex alcalde de Gijón y ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces, quien repasó algunos de los logros obtenidos por su partido durante las más de tres décadas que ocupó la Alcaldía, como «la construcción de colegios, la transformación urbana, la red de saneamiento, el campus y el Parque Científico Tecnológico», entre otras cosas. En ese sentido, manifestó sentirse «orgulloso con el hecho de tener detrás algo que son hechos reales, no son elucubraciones ni especulaciones. Gijón tiene que sentirse muy orgulloso de esa etapa democrática, pero sobre todo tiene que mirar al futuro», apuntó. No faltaron el presidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo; el ex secretariºo general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga; el exconcejal Jesús Morales y los concejales Marina Pineda, César González y José Ramón García, entre otros muchos.