Toñi deja Jove después de 30 años

Hoy no es un día normal en el Colegio Público Jove. Hoy, María Antonia González, conocida cariñosamente como Toñi, se jubila y deja el centro después de 30 años. La profesora disfrutó de una emocionante despedida, que no esperaba, a la finalización de la jornada lectiva de ayer, y a la que acudieron alumnos, exalumnos y compañeros que guardaron bien el secreto durante toda la semana. «Ella no lo sabe, piensa que hay un simulacro de incendios, pero la alarma solo sonará en su aula». Dicho y hecho. El timbre sonó y la profesora bajó al patio, donde fue recibida al grito de «¡Toñi! ¡Toñi! ¡Toñi!» y «¡Eres la mejor!» por muchas de las personas que la acompañaron durante estas últimas tres décadas en Jove. «Por la mañana oía a los alumnos cuchichear pero no sabía sobre qué era. No me esperaba esta despedida», declaraba emocionada la gran protagonista del día en el barrio de Jove.

Un ramo de flores, dedicatorias personalizadas o una caja de bombones, fueron algunos de los regalos que recibió en un día inolvidable para ella y que pasará a la historia del colegio. «Han sido treinta años magníficos. Me voy encantada con toda la comunidad educativa. Me he sentido como en casa».

Tres décadas dan para mucho, y más en su caso, pues llegó a impartir clase a algunas madres de los actuales alumnos del centro y que ayer se sumaron al homenaje sorpresa. Todos le brindaron una emocionante despedida a su profesora, que tuvo como colofón la lectura de un texto por parte de tres de sus alumnos de cuarto de primaria. «Gracias no es suficiente para expresar lo que sentimos, son unas palabras de mezcla de tristeza, de cariño y de felicidad, pues hay que decir adiós a una querida maestra. Comprendemos que su ciclo aquí en el Colegio de Jove ha terminado, solo nos queda desearte todo lo mejor en este nuevo ciclo que comienza».

Leer, caminar y viajar

A partir del lunes arranca una nueva vida para Toñi. Una rutina diferente. ¿Qué va a hacer ahora? Ante la pregunta, lo tiene claro: «Voy a disfrutar de la vida y dedicar más tiempo a mis aficiones: leer, caminar y viajar». De hecho, ya tiene programado el primer viaje para este fin de semana. «Me voy mañana a Galicia, pero vuelvo pronto. El martes estoy de vuelta. No quiero estar por aquí el lunes porque igual el coche viene solo hasta el colegio», bromeó. Además de dedicarle más tiempo a sus aficiones, tiene que volver al huerto del colegio, tal y como le prometió a sus alumnos durante la despedida.

La marcha de la profesora de Salas, aunque gijonesa de adopción, deja un hueco difícil de cubrir entre el profesorado. Sin embargo, su filosofía, marcada por la alegría, la sabiduría y las ganas de ayudar quedará impregnada en el colegio.