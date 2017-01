«Cada semana se renuncia a diez herencias por culpa de los impuestos»

«Las ayudas no solo deben ir destinadas a las personas con problemas graves de exclusión, sino también a la clase media. Cada semana en Gijón diez personas tienen que renunciar a la herencia por no poder pagar la plusvalía de los bienes o el impuesto de sucesiones. La Renta Social Municipal debería recoger en sus bases partidas específicas para que nadie tenga que prescindir de a una vivienda habitual por no poder hacer frente a las plusvalías». El concejal del Partido Popular Pablo González abogó ayer por «hacer un guiño» a la clase media, ya que, a su entender, «en la ciudad puede haber casos puntuales de extrema pobreza, pero no es un problema generalizado».

El edil hizo referencia a la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo, adelantada por EL COMERCIO, que obliga al Ayuntamiento a devolver la plusvalía a la empresa constructora Buildingcenter Sociedad Anónima por valor de 105.000 euros que pagó por una operación de compraventa de terrenos en El Lauredal en 2015. «Se está cobrando 15 millones de euros todos los años a los gijoneses por este mismo concepto cuando los terrenos no incrementan su valor, sino todo lo contrario», señaló.

Pidió al equipo de Gobierno «que no haga populismo» con la puesta en marcha de la Renta Social Municipal e incidió en que «los indicadores de riqueza de la ciudad son mejores que la media nacional, incluso en lo referente a los jóvenes, por lo que la renta social no tiene cabida». «Lo que pasará es que quedará un remanente impresionante», auguró el concejal del grupo municipal popular.