Moriyón exigirá hoy al ministro De la Serna que Fomento financie el plan de vías

Por sorpresa llegó ayer el anuncio de la visita de esta mañana a Gijón del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien vendrá acompañado de su jefe de Gabinete, Ángel Fernández Díaz -de madre asturiana y con casa en Ribadesella-, y que se reunirá con la alcaldesa, Carmen Moriyón; el concejal de Urbanismo, Fernando Couto; la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, y su director general José Manuel Pertierra. Sobre la mesa, un asunto de total importancia, como es la eliminación de la barrera ferroviaria, con el plan de vías y la estación intermodal a la cabeza.

Carmen Moriyón tiene claros los dos asuntos que planteará al ministro: la financiación del plan y que se cumpla el acuerdo del último consejo de administración de Gijón al Norte en el que se decidió elaborar el proyecto básico y constructivo de la estación intermodal. Sobre el primero de los asuntos, Moriyón fue clara anteanoche en 'La Lupa', de Canal 10: «La única manera de desbloquear la situación es con un compromiso de financiación desde ya por parte del Ministerio de Fomento». Porque la viabilidad económica del plan no la fía a las plusvalías que se puedan obtener de la venta de las parcelas del 'solarón'. Es más, la regidora asevera: «Que se olviden de la venta del 'solarón'. Está en venta y no se vende. Entonces, necesitamos un cuadro de financiación plurianual que nos diga cuánto se va a invertir este año, el siguiente y el siguiente para poder afrontar ya esto».

En Gijón al Norte, Fomento tiene una participación del 50%, mientras que Principado y Ayuntamiento, el 25% cada uno. Pero la intención de Carmen Moriyón es que «el Ministerio de Fomento se haga cargo de esa financiación. O, si no, hacer otro planteamiento; el que sea».

El segundo punto es cumplir el acuerdo de la última reunión del consejo de administración de Gijón al Norte y convocar un nuevo encuentro para «presentar ya para su aprobación el proyecto básico y constructivo de la estación intermodal en el Museo del Ferrocarril e iniciar la tramitación ambiental».

Pero Carmen Moriyón se confiesa cansada con los escasos avances de este proyecto en los últimos años y ante la reunión de hoy se pregunta: «¿Para qué otra si no vienen con un compromiso de financiación y de empezar a trabajar ya? No están muy bien los ánimos para esta primera reunión». Y apunta que «no puede ser una más. No podemos esperar más. No hay derecho al abandono que en materia de infraestructuras sufre Gijón».

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Gijón también tienen claro lo que esperan de esta visita de Íñigo de la Serna: financiación y calendario para sacar adelante el plan de vías. El portavoz socialista, José María Pérez, dice que «esperamos respuestas claras». También llama la atención sobre el proyecto que se había acordado y que aún no se conoce, porque «el trabajo técnico no se ve afectado por las elecciones ni la interinidad del Gobierno». Pérez echa en cara del equipo de gobierno de Foro que «le pone en bandera al ministerio seguir ganando tiempo». Pero apunta que «tenemos serias dudas de que el ministro venga mañana -por hoy- con novedades. Esperamos respuestas y propuestas para abordar todo esto».

Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Xixón Sí Puede, explica que «lo único que podemos esperar es que venga a decir un plan para la estación y el plan de vías; el que quiera, pero que diga proyecto, fecha y financiación, aunque el proyecto ya no se discute». Y sobre la financiación, recuerda que «el ministerio es el responsable de las competencias en las estaciones de ferrocarril».

El concejal del Partido Popular Pablo González tiene otro punto de vista e indica que «espero que acabe la etapa plañidera», en referencia a las quejas por la falta de acción del Ministerio de Fomento. Apunta que «al ministro se le puede acusar de muchas cosas, pero es absolutamente sensible y demostró interés por este tema. Lo demostró desde el primer momento». El edil asegura que «el ministerio sabe que tiene que dar un impulso público al proyecto», pero apunta que la financiación ha de ser proporcional a la participación de los tres socios en Gijón al Norte y asegura que «el Ayuntamiento de Gijón tiene músculo» para afrontarla.

Aurelio Martín, portavoz de IU, reclama «plazos y financiación para un plan de vías razonable». Explica que «no vamos a hacer debate sobre la ubicación de la estación, sobre todo si está conectada con el metrotrén». Considera «irrealizable» el actual plan financiero y advierte de que «el Gobierno del PP, que quiso quitar competencias a los municipios, no puede pretender ahora que lleven los ferrocarriles», en referencia a la aportación económica.

Finalmente, José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, espera que el ministro De la Serna «clarifique los temas» y le reclama «poner dinero, detallar el proyecto y dar las fechas para ejecutar las obras». También recuerda que hay otro asunto pendiente, como es la estación depuradora del Este.