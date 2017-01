«Opero a unos treinta pacientes cada semana por sufrir afecciones en la piel»

«Una buena higiene de la piel, comer frutas y verduras, beber agua y no tener una exposición solar prolongada son los ingredientes necesarios para la salud de la piel». La cirujana plástica estética y reparadora Nazaret Ruiz López con consulta en la capital asturiana (Clínica Asturias de Oviedo) y en Gijón (Clínica Jovellanos y Belladona), da en esta entrevista las claves para mantener una piel cuidada y protegida.

¿Qué factores producen cambios en la piel?

La propia genética y el envejecimiento celular. Todo eso, además, lo aceleran el sol y el tabaco, entre otros. Por lo tanto, hay factores externos que aceleran cambios en la piel y otros genéticos.

Respecto a la exposición solar. ¿Qué ocurre con el paso de los años?

Cuando se produce una exposición solar prolongada, sobre todo durante la juventud, las pieles envejecen antes. Hay un aumento de la síntesis de una proteína que se llama elastina y una disminución de la producción de colágeno. ¿Qué ocurre? Los tejidos cutáneos se descuelgan. Y eso, hace que aparezcan arrugas o cambios de la composición de la pared de los vasos sanguíneos. Pero no solo eso, también se crean alteraciones en las células.

¿Cree que la gente está más concienciada ahora sobre los efectos nocivos del sol sobre la piel?

Está claro que últimamente hay mucha publicidad acerca del envejecimiento y protección solar. Todo el mundo sabe que los melanomas están relacionados con la exposición al sol pero no deben pasar por alto que hay muchas otras enfermedades de la piel que están producidas por el sol.

¿Es importante una autoexploración en casa?

Está bien... Si encontramos una lesión que no existía, somos los primeros que lo vamos a ver. Aún así, es necesario solicitar que nos lo observe un especialista. Al fin y al cabo son los que van a saber si una lesión es buena o no.

¿La gente acude con frecuencia a los dermatólogos?

Debería hacerse lo mismo pues hay personas que tienen muchos lunares que requieren hacer una revisión de forma habitual. También hay gente que tiene manchas relacionadas con la edad. El problema está cuando no se toma en serio estas cosas. Deben acudir a un doctor porque todo puede transformarse en tumores.

¿Somos lo que parecemos?

Sí, eso sin ninguna duda. Una piel que no tiene luz y que no está suficientemente hidratada nos quiere decir que tenemos una dieta que no es adecuada porque la piel se nutre de lo que nosotros comemos. Por ejemplo, que no bebamos suficiente agua, fumar, exposición al sol prolongada... Todo eso nos lo dice la piel cuando vemos a una persona.

Un alimento clave para la salud de la piel. ¿Cuál sería?

Frutas y verduras. Contienen vitamina C, y ésta es importante para que no se acumulen elementos nocivos y que no se produzca la oxidación de la piel.

¿Cuáles son los mejores tratamientos de envejecimiento facial?

Cada paciente requiere una valoración individualizada. El mundo de la dermocosmética es enorme, por tanto, es imposible hacer una recomendación global para todos los pacientes. Lo que hay que hacer es un buen diagnóstico para conocer qué es lo que necesitamos.

¿Qué porcentaje de la población asturiana tiene una afección a la piel?

Muy alto. Eso sí, no tienen por qué ser afecciones malignas. A la consulta de Oviedo en la que trabajo vienen muchísimas personas con afecciones benignas. Opero a unos treinta pacientes semanales de biopsias cutáneas.