De la Serna plantea financiación adicional de las tres administraciones para el plan de vías

Con un desayuno en el Hotel Asturias iniciaba ayer Íñigo de la Serna su primera visita a Gijón como ministro de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy. Llegaba a la ciudad con el objetivo de «tener un conocimiento de primera mano y lo más profundo posible» de la situación del plan de vías, en el que era, según destacó para remarcar su compromiso con la ciudad, el segundo encuentro institucional que mantenía con un ayuntamiento desde que hace dos meses y medio prometió su nuevo cargo. «Es además la primera vez que acudo a un encuentro sobre integración ferroviaria», añadió.

Tras aproximadamente una hora de reunión con la alcaldesa, el concejal de Urbanismo, la consejera de Fomento y el director general de Infraestructuras, dejó sobre la mesa el compromiso de encargar un estudio sobre las necesidades económicas y las posibilidades de financiación de las obras aún pendientes, con la estación intermodal junto al Museo del Ferrocarril como elemento principal. Cualquier actuación queda ahora condicionada a ese análisis económico-financiero, que De la Serna prometió elaborar «con la máxima celeridad» para presentarlo en una próxima reunión de Gijón al Norte y que a partir de sus conclusiones sea esa sociedad la que adopte las decisiones que estime oportunas para hacer «algo que sea viable». Tras la experiencia fallida de la primera subasta de las parcelas, no obstante, el ministro considera «realista» un escenario en el que la venta de los terrenos no sea suficiente «para abordar el conjunto de a propuesta técnica».

En ese caso, apuntó, «será necesario adoptar otro tipo de compromisos por parte de las diferentes administraciones para sacar adelante el proyecto». Dejaba así abierta la puerta, por primera vez, a hacer aportaciones que complementen los ingresos que se obtengan de la venta de los suelos. Advertía, no obstante, de que este desembolso no debería corresponder en exclusiva a las arcas del ministerio, sino que tanto Ayuntamiento como Principado deberían poner su parte. «Lo extraño sería lo contrario. La sociedad de integración habla de los compromisos de las diferentes administraciones, que tienen que colaborar y coparticipar de la actuación. Es lo que sucede en el 100% de estos proyectos».

Sucesión de reuniones

El paso por la ciudad del ministro de Fomento, que estuvo acompañado en todo momento por su director de gabinete y el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, tuvo tres paradas. La primera, una reunión con representantes del PP de Gijón y de Asturias, en la que participó su presidenta regional, Mercedes Fernández. La segunda, la recepción protocolaria en el despacho de Alcaldía, con Carmen Moriyón y Fernando Couto. Y la tercera, la reunión de trabajo a la que se sumaron la consejera Belén Fernández y el director de Infraestructuras, José María Pertierra.

Fue en ese encuentro donde garantizó su «compromiso firme y contundente de seguir dando pasos en el proyecto de integración», respetando lo ya aprobado por el consejo de administración de Gijón al Norte, esto es, la construcción de la estación al entorno del Museo del Ferrocarril. «Defendemos esos supuestos de centralidad y de intermodalidad, a los que queda añadirles los de viabilidad técnica y sostenibilidad económico-financiera, que deben ser irrenunciables». De la Serna señaló cómo muchos proyectos de integración ferroviaria «han partido de supuestos de generación de ingresos que en la actual realidad socioeconómica son difíciles de alcanzar» y advirtió de que «la persistencia en no adaptar las actuaciones a esa realidad, con previsiones irreales o compromisos inabordables, lleva necesariamente a su fracaso». Puso como ejemplo lo ocurrido en Valladolid, donde las administraciones optaron por disolver la sociedad creada para la integración del ferrocarril e iniciar un nuevo proyecto desde cero.

Advirtió de que «si insistimos en elaborar buenas propuestas técnicas pero con planteamientos económico-financieros inabordables, estaríamos dando grandes titulares y presentando magníficos diseños que terminarían siendo irrealizables y seguirían generando frustración». Y en este sentido apuntó que «lo que nosotros finalmente vayamos a comprometer en términos de financiación y de marcha del proyecto debe reunir la premisa de partir de una base de un proyecto realista». Fijar esos cimientos será el cometido del estudio anunciado ayer, que comprenderá «una prospección exhaustiva de los valores del mercado, de la capacidad de inversión de los diferentes sectores en el país y de las posibilidades de rendimiento económico fruto del atractivo de la zona. Nos dará unas bases ciertas, actuales y rigurosamente viables para poder seguir trabajando y centrar los compromisos económicos de aquella parte que quede por resolver».

Programación de ingresos

El mismo plan definirá «como se programan los trabajos y la generación de ingresos», es decir, no sólo cuánto dinero deben aportar las administraciones, sino cuándo deberán hacerlo y si para iniciar las obras será necesario un adelanto previo a la venta del suelo. También establecerá si las parcelas deben salir al mercado agrupadas en uno o dos lotes, como hasta ahora, o si es necesaria «una mayor segregación» que abarate su precio. Según De la Serna, hace falta un análisis «serio y sólido» que sirva de base a cualquier acuerdo en Gijón al Norte. «Ahora la sociedad carece de herramientas para tomar decisiones de esas. No vale limitarse a lanzar al boletín la venta de un solar si no tenemos al menos ciertas probabilidades de éxito».