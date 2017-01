Sidrerías a  todo riesgo

Ir a tomar unas botellas de sidra conlleva un riesgo mayor que quedar para tomar un café. Y no solo por las consecuencias que pueda tener la ingesta de bebidas alcohólicas, sino por el peligro del escenario en sí mismo. La Justicia así lo considera: se trata de una actividad que lleva implícitas ciertas contingencias. La Audiencia Provincial acaba de desestimar el recurso presentado por la clienta de una sidrería del barrio de La Arena que reclamaba una indemnización al dueño del establecimiento por haber sufrido una caída. La mujer regresaba del baño hacia la zona del restaurante cuando, subiendo por las escaleras, resbaló y se cayó. Sufrió lesiones por las que precisó asistencia sanitaria y le echó la culpa del resbalón a que las escaleras estaban «mojadas y con serrín», por lo que reclamaba una indemnización al hostelero.

«Dada la particularidad de estos establecimientos, por la forma en que se sirve la sidra, no es en absoluto imprevisible para todo aquel que entre en ellos que el suelo pueda estar mojado. Y la presencia de serrín, lejos de demostrar la negligencia del titular del negocio, pone de manifiesto que en el local se adoptan las medidas de precaución usuales de un establecimiento como el que nos ocupa», apunta el tribunal, que abunda en que «el serrín no convierte en resbaladizo el suelo mojado, sino todo lo contrario, pues sus cualidades absorbentes hacen que se utilice precisamente para evitar deslizamientos sobre el piso mojado; la presencia de serrín en el suelo del local revela que se habían adoptado las medidas adecuadas para reducir, en la medida de lo posible, el riesgo de que se produjesen resbalones».

Normativa de Sanidad

La Audiencia Provincial confirma de esta forma la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 1 de Gijón, que ya había desestimado la demanda interpuesta por la víctima tras la vista oral celebrada en marzo de 2016. La nueva resolución judicial respalda el hacer del propietario de la sidrería, pese a la existencia de una normativa de Sanidad que prohibe echar virutas de madera en los bares por razones higiénicas. Sin embargo, ese es otro cantar. No se puede echar serrín por salud, pero no porque sea peligroso para la estabilidad vertical de las personas.

«Es cierto que tanto el demandado como los camareros que declararon reconocieron el uso de serrín para las labores de limpieza incluso en las escaleras, afirmando que lo que se hace es echar este material para quitar la humedad y luego se barre, pero no significa que eso se haga de forma constante, pues a diferencia de lo que ocurre en el espacio destinado a la sidrería, la presencia de agua en las escaleras será ocasional causada por la transferencia del líquido gracias a las pisadas de los clientes que provendría o bien del cuarto de baño o de la zona de la sidrería», señala el tribunal en la sentencia desestimatoria del recurso de apelación.

Traspaso por pisadas

«Tampoco puede deducirse del informe pericial la presencia constante de serrín en la escalera con tales fines –de limpieza–, pues lo que el perito aprecia es la presencia de alguna viruta, no por proyección voluntaria, sino dejada por los clientes a través del calzado, presencia de virutas que, aunque no es descartable el día de los hechos, no parece que pueda considerarse como elemento de riesgo que haga resbaladizo el suelo de la escalera», añade.

La demanda, concluye, «no puede prosperar puesto que la caída en el local por culpa o negligencia del explotador del negocio por la presencia de un material resbaladizo –serrín– le correspondía acreditarlo a la denunciante y tal hecho no ha quedado debidamente acreditado. Los testigos a los que tomó declaración el juez negaron la existencia de agua o humedad en la escalera y la amiga que acompañaba a la accidentada el día de autos «tampoco pudo precisar si existía agua o serrín en la escalera, lo único que al quitarle el zapato a la amiga vio que había restos de serrín». Tampoco precisó si siguen quedando en sidrerías o prefieren ahora algo de menos riesgo.