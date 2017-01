Un acuerdo plenario limita la aportación de Gijón al desvío de colectores de la EMA

En vísperas de las elecciones generales de 2015, y una semana antes de que el consejo de administración de Gijón al Norte se mostrara por primera vez favorable a trasladar la estación intermodal al entorno del Museo del Ferrocarril -la votación se repitió en marzo de 2016 por seguridad jurídica, después de que el Principado impugnara la reunión anterior- el Pleno aprobó un acuerdo que pretendía limitar la implicación del Ayuntamiento de Gijón en la financiación del plan de vías. En concreto se acordó que en la negociación que estaba abierta con el resto de administraciones el gobierno municipal se fijara como criterio que las aportaciones económicas al proyecto procedentes de las arcas municipales serían «única y exclusivamente» las ya realizadas, así como «las derivadas del cambio de la red de colectores».

La construcción de una estación soterrada junto al Museo del Ferrocarril, efectivamente, afectaría a las infraestructuras de saneamiento y el Ayuntamiento se había ofrecido ya a correr con ese coste, que podría alcanzar los 18 millones de euros. La intención de la iniciativa plenaria era que el gobierno municipal se comprometiera a no ir más allá de eso, de modo que «el Ministerio de Fomento asuma todas aquellas previsiones económicas que no se cubran con cargo a las plusvalías urbanísticas y el Principado de Astuiras aquellas que sean de su compentencia».

Ayer, el portavoz de IU, Aurelio Martín, recordaba la vigencia de ese acuerdo, promovido por su grupo y que contó con el voto favorable de Foro, Xixón Sí Puede, IU y Ciudadanos y la abstención de PSOE y PP. «El ministro lanzó la peligrosa advertencia de que la financiación tendrá que ser de las tres partes. No digo que no deba ser así, pero que cada uno lo haga en función de sus competencias y posibilidades, porque el presupuesto de Fomento no es comparable con el de Gijón», explicó. En este sentido advirtió de que «Foro aprobó ese acuerdo plenario y es lo que defenderemos. Siempre dijimos que no vamos a permitir que por querer tener la mejor y más moderna estación del mundo se hipoteque a la ciudad».

En un sentido similar se manifestó el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, quien destacó que en otros lugares «el Ministerio ha puesto todo o casi todo el dinero, que sería lo más lógico. Gijón ya ha dicho que costearía el desvío de los colectores, que es un esfuerzo importante como para que encima se pueda hablar ahora de poner más».

Desde el PP, Mariano Marín recordó que en Gijón al Norte, Fomento tiene un 50% del accionariado y el Principado y el Ayuntamiento un 25% cada uno. «Si hay aportaciones complementarias, veo correcto que sea cada uno por la parte que le corresponde».