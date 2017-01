Costas estudia imponer un canon a las escuelas de surf por ocupar las playas

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de Demarcación de Costas en Asturias, regulará, por primera vez, la actividad de las escuelas de surf. El 1 de marzo se abrirá el plazo para que los centros soliciten autorización para desarrollar su trabajo en las playas asturianas durante el verano, período que finalizará el último día de dicho mes. En la información facilitada a estos negocios -alrededor de una treintena en todo el Principado- se deja abierta la posibilidad de imponer un canon en el futuro. En concreto, la carta enviada por Costas a los empresarios señala que, en el primer trimestre de 2016, este organismo comunicó la entrada en vigor de la nueva normativa a los ayuntamientos costeros.

De modo que los municipios que así lo decidan pueden presentar la solicitud ante este servicio dependiente del ministerio y, con posterioridad, asumir la posterior regulación de las escuelas de surf, 'stand up', 'paddle surf' y 'paipo'. Los ayuntamientos pueden aportar la documentación necesaria hasta el 28 de febrero. Según Costas, en el supuesto de que un consistorio no realice esta gestión, «serán las propias escuelas deportivas que tengan interés en desarrollar su actividad en las playas de ese municipio las que deberán realizar la solicitud directamente» ante dicho servicio.

Módulo de almacenaje

Además, la misiva hace alusión a un canon que se impondría a estas escuelas. «Únicamente en el supuesto de que se pretendiera la ocupación adicional del dominio público marítimo-terrestre, con un módulo de almacenaje para llevar a cabo la actividad, deberá presentarse en el mismo plazo y, por separado, la correspondiente solicitud», recoge la carta. Asimismo, señala que los empresarios podrán obtener mayor información sobre «los requisitos, documentación técnica a presentar, fianzas establecidas y cánones de ocupación a estos supuestos» en la propia Demarcación de Costas en Asturias, con sede en Oviedo.

«Me parece bien que lo hagan. Aparte de dejar fuera a las empresas 'pirata', si realizamos una actividad en la playa es lógico contribuir a la economía de la ciudad», afirma Lucas Altamira, responsable de Siroko Surf School. La misma opinión comparte Eduardo Ramos, de Tablas. «No me parece mal», afirma, puesto que el desembolso de una cantidad económica podría contribuir a que la actividad estuviese más regulada y solo diese cabida a los profesionales del sector. «Es por lo que luchamos», subraya.

Otros empresarios, por el contrario, discuten la medida que Costas estudia adoptar. «Quieren fiscalizar el sector; es afán recaudatorio», remarca Manuel Ruiz, de Skool Surf. No obstante, reconoce que esta nueva regulación tiene una parte positiva, ya que «habrá una unificación». Lo que sí impondrá Costas desde el primer momento es que estas escuelas se inscriban en el Registro de Actividades Turísticas del Principado como empresas de turismo activo, apunta el presidente de la Federación de Surf del Principado, Jesús Espina. Para ello, los negocios deben disponer de un local que cuente con licencia municipal de apertura, contar con un seguro de responsabilidad civil con una cuantía mínima de cobertura de 300.500 euros y otro de asistencia o accidentes, de 30.000. Además, en caso de necesitar monitores o guías, estos deberán disponer del título de técnico deportivo en la modalidad correspondiente.

Control municipal

Los responsables de las escuelas de surf como de la federación regional sí alcanzan la unanimidad sobre una cuestión. Todos ello solicitan al gobierno municipal que asuma estas competencias, inéditas hasta ahora. «Si el Ayuntamiento no se ocupa de ello, lo hará Demarcación de Costas», señala Espina. Ramos también considera «más efectivo» que el Consistorio controle la actividad de los centros en los que se imparten lecciones de surf, «como se ha hecho en la mayoría de los sitios».

Por su parte, Ruiz añade que el «Ayuntamiento debería pedir estos requisitos sin que Costas cuantifique el espacio público». El presidente de la federación asegura que se pondrá en contacto con el ejecutivo municipal para exponer este planteamiento común. «Es positivo para todos», indica. Hasta ahora, explica Espina, en Gijón no existía regulación alguna sobre esta modalidad concreta, salvo las obligaciones generales que afectan a las empresas de cualquier ámbito.

Según fuentes municipales, todavía no hay nada decidido sobre este asunto, si bien otros ayuntamientos costeros ya han asumido esta responsabilidad. Fuentes de la Dirección General de Deporte apuntan que, hasta el momento, ha tenido lugar una reunión entre representantes del Principado y la federaciones de surf autonómica y estatal. No obstante, está previsto que se convoquen más encuentros para profundizar en este asunto, aunque todavía no hay fechas fijadas.

«Continuo crecimiento»

La iniciativa de regular, por primera vez, la actividad de las escuelas de surf en los arenales está motivada porque esta modalidad, como otras ofertas de turismo deportivo y de aventura, «está en continuo crecimiento en el Principado. En el caso del surf, la demanda de autorizaciones para la ocupación de las playas asturianas ha ido creciendo de forma importante en los últimos años», explica un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente.

Con el objetivo de conseguir «un equilibrio entre la práctica del surf y que cualquier usuario ajeno a este deporte pueda igualmente disfrutar de las playas, se ha decidido incorporar, a la licitación de los servicios de temporada en las playas de Asturias, unos requisitos nuevos para las escuelas de surf». Según el ministerio, estas condiciones fueron consensuadas entre Costas, la Dirección General de Deporte y la Federación Española de Surf.