Cuando la música acaba en chatarra

Al músico de folk Rubén Bada le robaron el sábado todos sus instrumentos, a plena luz del día y en su propia casa. Los cacos no distinguieron entre dos televisores y las valiosas guitarras, violas y panderetas con las que se gana la vida. Varios de los instrumentos eran suyos, si bien la mayoría pertenecen a otros músicos que habían recurrido a Bada para que los reparara. «Eso es lo que más me duele, que hayan marchado con instrumentos de gente que había confiado en mí para que se los arreglase...», lamenta el popular artista que cuenta con una gran trayectoria en grupos como Tejedor, Alfredo González, Corquieu o Xéliba.

El robo tuvo lugar en la localidad de Menudina, en el concejo de Carreño, donde el músico tiene fijada su residencia desde hace un tiempo. «Salimos a la una de la tarde y volvimos a las siete. Le pegaron una patada a la puerta y entraron. Para llegar aquí hay que pasar por caminos estrechos, no te encuentras la casa de casualidad», explica ayer Bada, que valora el material sustraído en unos 6.000 euros. Son cuatro guitarras, dos violas y seis panderetas, además de los dos televisores.

Las investigaciones corren a cargo de los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón y no se descarta que el caso pueda estar relacionado con el robo en un local de ensayo que varios grupos tienen en Tremañes, ocurrido el pasado mes de noviembre. Todo apunta a que no se trata de delincuentes especializados en el robo de instrumentos musicales. La principal hipótesis es que ambos episodios delictivos podrían ser obra de personas que se dedican a la sustracción de piezas de chatarra y que podrían residir en el mismo concejo de Carreño. La Policía Judicial y Científica inspeccionó ayer la vivienda y trata de buscar pruebas en alguna cámara de seguridad de negocios cercanos, así como pistas de vecinos que puedan esclarecer la sustracción del material de trabajo no solo de Rubén Bada, sino de otros músicos.

Hace justo un año la Guardia Civil de Gijón detuvo en Siero a un individuo que supuestamente robó en casa del también músico folk Elías García, fundador del grupo Llan de Cubel. Además de un ordenador y dinero, en el asalto a su vivienda se llevaron instrumentos como dos bouzoukis, dos violines, una guitarra, un banjo tenor, un tres cubano y un cuatro venezolano. Las piezas pudieron ser recuperadas por los investigadores seis meses después del asalto.